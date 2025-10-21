L’ancien ministre Dominique Bussereau succède à Brice Lalonde à la présidence d’Équilibre des Énergies. Il entend renforcer le rôle du think tank dans la transition énergétique en le transformant en « do tank ».

Nouvelle étape pour Équilibre des Énergies (EdEn). Le think tank annonce l’élection de Dominique Bussereau à sa présidence, en remplacement de Brice Lalonde, qui devient président d’honneur.

L’ancien ministre veut franchir un cap en transformant EdEn en véritable « do tank », capable de traduire la réflexion en actions concrètes au service de la transition énergétique.

Une longue expérience politique et institutionnelle

Âgé de 73 ans, Dominique Bussereau a derrière lui une carrière politique riche. Député de Charente-Maritime à plusieurs reprises entre 1986 et 2017, il a occupé divers portefeuilles ministériels, notamment aux Transports, au Budget et à l’Agriculture. Il a également piloté des dossiers structurants comme le développement du fret ferroviaire, la modernisation des infrastructures ou encore le Grenelle de l’Environnement. Ancien président du Conseil départemental de Charente-Maritime et de l’Assemblée des départements de France, il est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec l'État, les collectivités et les acteurs économiques.

Aujourd’hui, il préside aussi l’Institut français de la Gouvernance publique, tout en étant membre de l’Académie de Marine et membre d’honneur de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

De la réflexion à l’action pour la transition énergétique

À la tête d’Équilibre des Énergies, Dominique Bussereau souhaite préserver l’indépendance et l’expertise du think tank, tout en affirmant une ambition nouvelle. « Notre mission est claire : faire en sorte que la réflexion se traduise en action concrète. L’énergie, le logement, les transports, les infrastructures, le tertiaire et l’industrie doivent être pensés ensemble : ce sont les piliers d’une transition crédible, compétitive et juste », explique-t-il.

Son objectif : démontrer que l’écologie peut améliorer la vie quotidienne, renforcer l’indépendance énergétique et soutenir la réindustrialisation du pays. EdEn doit, selon lui, rester un lieu de dialogue pragmatique entre acteurs publics, entreprises et experts.

Brice Lalonde devient président d’honneur

À la présidence depuis 2018, Brice Lalonde - ancien ministre de l’Environnement et ex-Sous-Secrétaire général de l’ONU en charge du climat - poursuivra son engagement en tant que président d’honneur. Il concentrera désormais son action sur deux priorités : l’adaptation des sociétés et des infrastructures au changement climatique, et le nexus eau-énergie-alimentation.

« La transition énergétique doit s’appuyer sur toutes les solutions bas-carbone, y compris le nucléaire. Et face au dérèglement climatique, nous devons accélérer l’adaptation de nos infrastructures, de nos villes et de nos modes de vie », souligne-t-il.

Avec cette nouvelle gouvernance, Équilibre des Énergies réaffirme sa volonté de peser dans le débat national et européen sur la transition énergétique, en rapprochant expertise, action et concertation.

Par Jérémy Leduc