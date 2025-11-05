L'UNICEM Nouvelle-Aquitaine a un nouveau président

L’UNICEM Nouvelle-Aquitaine a renouvelé sa présidence, Laurent Richaud succède à Jean-Claude Pouxviel.

A l’occasion de son assemblée générale, le 10 octobre dernier, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Nouvelle-Aquitaine a renouvelé les mandats de sa présidence et vice-présidence. Jean-Claude Pouxviel, élu à la présidence de la délégation régionale en 2022, passe le relais à Laurent Richaud, PDG du Groupe Garandeau.

Diplômé de l’École Polytechnique et des Arts et Métiers, Laurent Richaud a été directeur d’usine pendant huit ans au sein de Vallourec. Cette entreprise française fabrique des tubes en acier sans soudure et autres produits tubulaires spécifiques, destinés principalement aux marchés du pétrole et du gaz.

Il rejoint en 2005 le groupe Garandeau, dont il devient président en 2008. L’entreprise charentaise, qui a fêté ses 150 ans en 2019, compte une cinquantaine de sites, environ 15 carrières (CDMR), 4 plateformes de recyclage, 11 centrales de béton prêt à l'emploi (BPE), 20 points de distribution, une flotte logistique intégrée et 700 salariés en Nouvelle-Aquitaine. Laurent Richaud s’est engagé dans la vie syndicale en 2008 et préside depuis 2022 les Producteurs de Granulats de Nouvelle-Aquitaine.

Le nouveau président de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine souhaite placer son mandat « sous le signe de la pédagogie et de l’utilité collective ».

Sa feuille de route s’articule autour de trois priorités. D'abord mettre en œuvre les orientations du schéma régional des carrières (SRC). Le document de planification vise à répondre aux besoins en matériaux et substances de carrières du territoire, tout en assurant une gestion économe et rationnelle des ressources minérales. Il a été approuvé le 18 septembre dernier par le préfet de région, pour une durée de 12 ans.

Autre dossier : sécuriser l’indépendance « minérale » de la Nouvelle-Aquitaine en consolidant l’implantation des sites et les capacités de production. Enfin, le nouveau président souhaite resserrer les liens avec les territoires et leurs partenaires (élus, associations, monde éducatif).

Passation de relais entre deux figures de la filière

Pour atteindre ces objectifs, il pourra s’appuyer sur ses six vice-présidents, présidents de collèges de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine : Thibault Latapy (Granulats), Philippe Lapart (Béton prêt à l’emploi), Johann Deurre (Pompage du béton), Bertrand Iribarren (Roches ornementales et de construction), Antoine Bastier (Multi-activités – Industries minérales) et Eugénie Philipe, présidente du comité régional UNICEM entreprises engagées (environnement et RSE).

Jean-Claude Pouxviel, qui laisse donc la présidence de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine à Laurent Richaud, avait été élu en octobre 2022 pour un mandat de trois ans. Dans un communiqué envoyé à la presse, l’UNICEM, déclare que Jean-Claude Pouxviel « aura marqué la fédération par sa connaissance fine du terrain et du tissu économique régional ».

Ancien dirigeant des Carrières de Thiviers, aujourd’hui directeur régional Matériaux chez Eurovia Sud Ouest (environ 30 carrières, 10 plateformes, 300 salariés), il est engagé syndicalement depuis 2006. M. Pouxviel a notamment présidé les Producteurs de Granulats d’Aquitaine avant de devenir vice-président de l’UNICEM régionale en 2019. Il vient d’être élu président de la Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine pour un mandat de deux ans.