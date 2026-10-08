Le Premier ministre qui prône « un temps du dialogue », face aux mouvements lycéens et sociaux, fait part d'annonces lors de son allocution télévisée du 7 octobre. Trois sujets concernent le BTP : l'état des établissements scolaires et de l'apprentissage, les stocks de carburants ainsi que le prix de l'électricité. Décryptage.

« Nous sommes dans une situation difficile, mais nous ne sommes pour autant sans réponse. » Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est voulu rassurant lors de son allocution du 7 octobre.

Une prise du parole sur fond de mouvements lycéens à travers la France, qui dénoncent le manque de moyens éducatifs, entre professeurs absents non remplacés et bâtiments scolaires dégradés.

En témoigne la Seine-Saint-Denis, dont les structures d'enseignement ont connu notamment des sinistres à la rentrée 2024. Le syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques du département (SNFES-FSU 93) appelait à l'époque à « un plan d'urgence » pour les établissements.

Des réponses aux revendications des lycéens présentées fin octobre

Dans un entretien accordé au Parisien, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse a mis en avant le bilan de la région et le plan d’urgence doté de 6,6 milliards d’euros depuis 2017, avec environ 1 milliard d’euros investis annuellement pour la rénovation des 468 établissements publics.

Renaud Muselier, qui était président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côté d'Azur avant d'être élu sénateur Bouches-du-Rhône fin septembre, estime qu'un tiers du budget de 3 milliards d'euros était dédié aux lycées, lit-on sur Public Sénat.

Que dire des fortes chaleurs de l'été dernier qui ont perturbé 8 000 établissements scolaires sur 60 000 et entraîné la fermeture d'environ 1 800. Et en toile de fond, des coupes budgétaires dénoncées par l'Association des maires de France (AMF). Son président David Lisnard, avait estimé à « entre 15 et 19 milliards d'euros par an » les besoins financiers pour adapter les écoles au changement climatique.

Si 136 millions d'euros, ont été réunis en juin par EDF, la Banque des Territoires, La Banque Postale et le gouvernement en ce sens, les financements publics prévus sont passés de 56 millions d'euros à 16 millions d'euros début septembre. Cette enveloppe est consacrée uniquement aux audits énergétiques des écoles.

Sébastien Lecornu a placé le 7 octobre l'amélioration des « conditions matérielles dans les bâtiments scolaires notamment face aux fortes chaleurs » parmi les cinq chantiers prioritaires.

« Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d’octobre », déclare le Premier ministre, avant de poursuivre : « Et bien sûr, il y a la question des moyens. Le budget pour l'année prochaine, 2027, porte les crédits de l’Éducation nationale à 64 milliards d’euros, avec une nouvelle hausse de 1,2 milliard d’euros par rapport à l'année dernière. C’est un des rares ministères d’ailleurs qui voit ses crédits augmenter, et cette augmentation devra permettre de financer les priorités des lycéens ».

Le gouvernement répondra « à la fin du mois d’octobre » aux revendications des lycéens et à leurs 40 000 contributions sur la plateforme gouvernementale. La réponse sera traduite « en propositions et en amendements », lors de l'examen du budget de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, dès le 12 novembre.

« Quand des lycéens disent aujourd'hui qu'ils s'inquiètent de leur avenir, nous devons les entendre au-delà de la seule question des moyens de l'Éducation nationale. Leur avenir, c'est aussi leur capacité à entrer demain dans une entreprise, apprendre un métier et vivre de leur travail », commente également Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des Indépendants et TPE (SDI).

L'organisation montre l'intérêt de l'apprentissage comme outil d'insertion professionnelle, avec ces chiffres : sur 62 % des jeunes sortant d'un apprentissage niveau CAP ou BTS en 2024 obtiennent un emploi salarié six mois plus tard, tous secteurs confondus. Le chiffre monte à 73 %, deux ans après la fin de l'aprentissage.

« 10 millions de barils de gazole issus de nos stocks »

Autre sujet épineux : la montée des prix des carburants, qui impacte entreprises du bâtiment et des travaux publics, suite aux tensions géopolitiques déclenchées en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz en février dernier.

On sait qu'après une prolongation jusqu'à fin août 2026, l'aide aux grands rouleurs a été prolongée jusqu'à la fin 2026. L'indemnité forfaitaire a été fixée à 100 euros sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2026, soit « 40 centimes d'euros par litre pour une consommation moyenne de trois mois », est-il indiqué sur le site impots.gouv.fr. « Le plafond de revenus est relevé et le nombre de personnes pouvant bénéficier de l'aide est porté à 5,5 millions contre 3 millions de personnes précédemment », apprend-on également.

En plus de ces mesures, Sébastien Lecornu a également annoncé la mobilisation de « 10 millions de barils de gazole issus de nos stocks à la disposition des distributeurs en France ». Des stocks achetés « avant la flambée des cours » et revendus au « prix de revient », ce qui « permettra mécaniquement de baisser les prix à la pompe dans un ordre de grandeur évalué entre 12 et 18 centimes par litre de gazole », selon Matignon.

Une manoeuvre prévue sur trois mois et qui fera l'objet d'un décret, signé « prochainement ».

« Le prix de l’électricité ne doit pas augmenter cet hiver »

Les conflits au Moyen-Orient font repartir de plus belle les prix des carburants, mais aussi de l'énergie. Le chèque énergie sera donc versé aux ménages les plus modestes, « dès janvier, et non plus au printemps », indique Sébastien Lecornu lors de son allocution.

« Le prix de l’électricité ne doit pas augmenter cet hiver. Nous prendrons donc les décisions nécessaires pour le tenir », ajoute le chef du gouvernement, qui tient visiblement au déploiement de son plan d'électrification annoncée en avril dernier. Matignon a demandé à EDF de « mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté ».

« Malheureusement, les tensions énergétiques risquent, dans les semaines et mois à venir, d'être beaucoup plus grandes sur le gaz naturel. Or, dans le système européen, le prix de l'électricité est largement corrélé aux évolutions du prix du gaz », a rappelé l'économiste Philippe Chalmin, au journal de 8h de France Inter, ce jeudi 8 octobre.