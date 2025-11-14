Calculateur carbone : mesurez l’impact de l’isolation des tuyaux

La réduction du carbone intrinsèque est un élément essentiel pour parvenir à un environnement bâti à zéro émission nette d'ici 2050. Le carbone intrinsèque issu de la construction représente actuellement environ 6 % des émissions annuelles du Royaume-Uni, mais il peut représenter plus de la moitié de l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie d'un nouveau bâtiment économe en énergie. Afin de nous maintenir sur la bonne voie pour limiter la hausse des températures mondiales, le World Green Building Council a déclaré que tous les bâtiments et projets d'infrastructure devraient atteindre une réduction d'au moins 40 % du carbone intrinsèque d'ici 2030.

Le calculateur de carbone pour l'isolation des tuyaux Kingspan Kooltherm® fournit une indication sur les pertes de chaleur, les coûts d'investissement et le coût des pertes de chaleur, ce qui permet de comprendre la période de retour sur investissement en termes de coûts et de carbone lors de l'utilisation de différentes normes d'isolation.

Ce calculateur carbone aide les ingénieurs à calculer les émissions de carbone associées aux pertes thermiques des systèmes de tuyauterie pendant leur durée de vie, conformément aux tableaux de la norme EN 12828:2012+A1 2014.

