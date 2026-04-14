Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Électrification : « viser la lune, oui, mais avec méthode » soutient la FFB

Partager l'article
Énergie
Publié le 14 avril 2026 à 11h00, mis à jour le 14 avril 2026 à 17h20, par Virginie Kroun
Le fond et la forme, tel est le débat autour des objectifs d’électrification de la France annoncés par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Si la FFB salue les ambitions, elle craint une méthode brutale qui peut impacter la faisabilité du projet.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Le plan d’électrification annoncé par Matignon le 10 avril dernier connaît un retentissement dans le bâtiment. Après le collectif Rénovons et la CAPEB, au tour de la Fédération française du bâtiment (FFB) de prendre acte des mesures prises par le gouvernement. Y compris l’interdiction des chaudières gaz – incluant les pompes à chaleur (PAC) hybrides électricité gaz – dans la construction neuve, dès le 1er janvier prochain.

« L’objectif visé ne peut qu’être salué, alors que la production électrique française permet d’assurer durablement et en grande partie l’indépendance énergétique du pays, tout comme l’amplification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre », reconnaît la fédération dans un communiqué du 12 avril. 

La modernisation du réseau électrique parmi les enjeux

 

Bémol toutefois :la cadence retenue, qui pourrait impacter la faisabilité des ambitions. D’abord car qui dit électrification dit modernité du réseau.

D’un autre côté, appliquer brusquement ces objectifs pourrait entrainer l’abandon d’un quart des projets à l’étude dans le collectif. Pourtant, entre douze et dix-huit mois au moins entre la première ébauche et le dépôt du permis de construire. « Tous ne seraient pas retravaillés, alors que l’adaptation à une nouvelle source d’énergie se traduit nécessairement par un surcoût », indique la FFB, qui soutient aussi la mise à l’étude d’installations de PAC hybrides fonctionnant au biogaz

Son président, Olivier Salleron, estime « que la nouvelle cible fixée par le Premier ministre doit s’accompagner d’un ʺdiscours de la méthodeʺ pour y parvenir, sans renier l’objectif de production de 400 000 logements par an fixé par lui-même il y a moins de deux mois ». Et de poursuivre : « Cela implique sans aucun doute des souplesses pour les projets déjà en cours et les situations où une PAC 100 % électricité ne peut suffire. Ne pas le faire prolongerait la crise du logement en 2026 et au-delà. »
 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.