Électrification : « viser la lune, oui, mais avec méthode » soutient la FFB
Le plan d’électrification annoncé par Matignon le 10 avril dernier connaît un retentissement dans le bâtiment. Après le collectif Rénovons et la CAPEB, au tour de la Fédération française du bâtiment (FFB) de prendre acte des mesures prises par le gouvernement. Y compris l’interdiction des chaudières gaz – incluant les pompes à chaleur (PAC) hybrides électricité gaz – dans la construction neuve, dès le 1er janvier prochain.
« L’objectif visé ne peut qu’être salué, alors que la production électrique française permet d’assurer durablement et en grande partie l’indépendance énergétique du pays, tout comme l’amplification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre », reconnaît la fédération dans un communiqué du 12 avril.
La modernisation du réseau électrique parmi les enjeux
Bémol toutefois :la cadence retenue, qui pourrait impacter la faisabilité des ambitions. D’abord car qui dit électrification dit modernité du réseau.
D’un autre côté, appliquer brusquement ces objectifs pourrait entrainer l’abandon d’un quart des projets à l’étude dans le collectif. Pourtant, entre douze et dix-huit mois au moins entre la première ébauche et le dépôt du permis de construire. « Tous ne seraient pas retravaillés, alors que l’adaptation à une nouvelle source d’énergie se traduit nécessairement par un surcoût », indique la FFB, qui soutient aussi la mise à l’étude d’installations de PAC hybrides fonctionnant au biogaz.
Son président, Olivier Salleron, estime « que la nouvelle cible fixée par le Premier ministre doit s’accompagner d’un ʺdiscours de la méthodeʺ pour y parvenir, sans renier l’objectif de production de 400 000 logements par an fixé par lui-même il y a moins de deux mois ». Et de poursuivre : « Cela implique sans aucun doute des souplesses pour les projets déjà en cours et les situations où une PAC 100 % électricité ne peut suffire. Ne pas le faire prolongerait la crise du logement en 2026 et au-delà. »
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