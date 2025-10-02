Recycler, tracer et réutiliser : Elydan inaugure une nouvelle ère pour les canalisations avec une solution bas carbone, pensée pour le terrain.

Décarboner les chantiers sans sacrifier la performance : c’est le pari relevé par Elydan. Le fabricant français de systèmes de canalisations vient de dévoiler « Industrie Circular », une gamme inédite de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) conçues à partir de matière 100 % recyclée et tracée.

Les nouvelles canalisations « Industrie Circular » visent les usages de transport d’eau non potable, tout en affichant une empreinte carbone plus faible que les solutions traditionnelles.

« Nous sommes capables de recycler de A à Z une matière destinée à l’incinération ou à l’enfouissement, et de lui donner une seconde vie avec une traçabilité totale. Une première sur les conduites PEHD en France », souligne Éric Albaret, directeur général du groupe.

La force d’une filière intégrée

La nouveauté s’appuie sur Elyrev, la filiale de recyclage du groupe. Installée à Signes, dans le Var, elle collecte et transforme les déchets plastiques (PE et PP) issus des chantiers. Grâce à son offre Valorely, les entreprises du BTP bénéficient d’une reprise gratuite de leurs encombrants, facilitée par un réseau de points de collecte et la mise à disposition de bacs sur site.

Résultat : une chaîne de valeur maîtrisée de bout en bout, du tri sélectif jusqu’à la fabrication de nouvelles canalisations, en garantissant une traçabilité totale des matériaux.

Des usages variés sur le terrain

Pensée pour s’adapter aux besoins multiples des professionnels, la gamme « Industrie Circular » couvre :

la création ou le renouvellement de réseaux,

le dragage en carrière,

le dévoiement temporaire,

le pompage provisoire,

l’alimentation de tunneliers,

le rabattement de nappes,

ou encore la mise en place de flotteurs pour panneaux photovoltaïques.

Avec 450 collaborateurs, 7 sites de production en France et en Belgique, et un chiffre d’affaires de 200 millions d'euros en 2024, Elydan confirme sa volonté d’ancrer son développement dans l’économie circulaire.

Par Marie Gérald