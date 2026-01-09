Les aides régionales pour la rénovation énergétique en 2026
Publié le 09 janvier 2026, mis à jour le 09 janvier 2026 à 10h40, par Camille Decambu
Les aides nationales en 2026
→ MaPrimeRénov'
MaPrimeRénov' demeure l'aide principale pour la rénovation énergétique. Accessible à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, elle finance divers travaux comme l'isolation, le chauffage, la ventilation et les audits énergétiques. En 2026, elle se décline en deux parcours :
- Rénovation par geste : financement de travaux spécifiques (ex. : isolation des murs, changement de fenêtres).
- Rénovation d'ampleur : accompagnement pour des rénovations globales avec un gain énergétique significatif.
À noter : Les forfaits pour les équipements de chauffage au bois et biomasse connaissent une réduction moyenne de 30 % cette année.
→ Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Ce prêt sans intérêts permet de financer jusqu'à 50 000 € de travaux de rénovation énergétique, selon leur nature. Il est accessible aux propriétaires occupants et bailleurs et peut être cumulé avec MaPrimeRénov'.
→ TVA à taux réduit
Les travaux de rénovation énergétique bénéficient d'une TVA réduite à 5,5 %, applicable à la fois sur la main-d'œuvre et les matériaux.
→ Exonération de taxe foncière
Certaines collectivités locales accordent une exonération partielle ou totale de la taxe foncière aux logements ayant fait l'objet de rénovations énergétiques. Les modalités varient selon les communes.
Les aides régionales en 2026
En complément des aides nationales, de nombreuses régions proposent des subventions spécifiques pour encourager la rénovation énergétique.
→ Répartition des aides nationales et régionales en 2026
Île-de-France
Les propriétaires occupants aux revenus modestes peuvent obtenir une prise en charge allant jusqu'à 50 % du coût des travaux. Certaines communes offrent des aides supplémentaires.
Auvergne-Rhône-Alpes
La Métropole de Lyon propose le programme Écoréno'v, permettant aux propriétaires occupants et bailleurs de bénéficier de subventions pour améliorer l'efficacité énergétique de leur logement.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Bouches-du-Rhône : subvention couvrant 50 % des travaux, jusqu'à 6 000 €.
- Marseille : Chèque accession rénovation de 6 000 à 10 000 € pour les primo-accédants.
- Var : aide départementale couvrant 50 % du coût des travaux pour les ménages modestes.
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique : Prime coup de pouce équivalente à 20 % du coût des travaux, plafonnée à 3 300 €, sous condition d’un gain énergétique de 25 %.
- Vendée : Subvention forfaitaire de 1 500 € pour les primo-accédants d’un logement ancien à rénover.
Comment obtenir ces aides ?
Le processus d'obtention des aides suit plusieurs étapes essentielles :
→ Processus d'obtention des aides à la rénovation énergétique
- Audit énergétique : Déterminer les travaux nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique du logement.
- Demande d'aide : Déposer un dossier auprès des organismes concernés.
- Validation du dossier : Les autorités évaluent l'éligibilité et accordent les aides correspondantes.
- Réalisation des travaux : Une fois validés, les travaux doivent être effectués par des artisans certifiés.
- Versement de l'aide : Après vérification des travaux, les subventions sont versées.
Quel impact sur les factures d’énergie ?
Réaliser des travaux de rénovation énergétique permet de réduire considérablement les dépenses en énergie. Voici l'impact moyen des différentes rénovations sur les factures annuelles :
→ Impact des rénovations énergétiques sur les factures d'énergie
- Isolation des murs : Jusqu'à 40 % d'économies.
- Isolation des combles : Environ 30 % d'économies.
- Installation d’un chauffage performant : Réduction des coûts de 35 %.
- Remplacement des fenêtres : Diminution des pertes thermiques de 20 %.
- Ventilation (VMC double flux) : Meilleure régulation de la consommation énergétique.
En 2026, les propriétaires disposent d’un large choix d’aides pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Il est recommandé de se renseigner auprès des autorités locales et des plateformes dédiées pour maximiser les financements disponibles.
Avec ces dispositifs, améliorer la performance énergétique d’un logement devient plus accessible, tout en réduisant son impact environnemental et en allégeant les factures d’énergie.
