Le point sur les résultats de l'Anah au 1er semestre 2025. Première observation : les rénovations d'ampleur s'accélèrent, avec un pic d'aides MaPrimeRénov' accordées, avant sa suspension estivale le 23 juin dernier.

Profitons de la rentrée pour faire un point sur les aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah). Durant le chassé-croisé juillet-août, la structure gouvernementale a publié ses chiffres du 1er semestre 2025.

Pic de rénovations d’ampleur MaPrimeRénov’ en juin

Focus d’abord sur l’aide MaPrimeRénov’, qui connaît au second trimestre une « accélération de la dynamique sur la rénovation d’ampleur », déclare l’Anah. Et ce en incluant MaPrimeRénov’ Copropriétés. Un pic a été observé en juin, à quelques jours de la soudaine suspension de l’aide pour les rénovations globales.

Ainsi, depuis début 2025, 95 036 dossiers ont été déposés (61 814 dossiers de plus par rapport au 1er trimestre), tandis que 53 283 aides ont été accordées (+36 105). Les dépôts et délivrances d’aides ont été respectivement multipliés par 3 et 2,5 par rapport au 1er semestre 2024.

Les chantiers financés seraient même plus ambitieux, car 78 % concerneraient des logements F ou G. L’aide moyenne d’un chantier en logement individuel s’élève à 38 018 euros.

Chez les propriétaires modestes et très modestes, les rénovations d’ampleur les plus financés portent sur l’isolation des murs par l’extérieur (ITE),l’installation d’une fenêtre double/triple vitrage et l’isolation des planchers des combles perdus.

Côté bénéficiaires à revenus intermédiaires et supérieurs, ces deux derniers postes s’illustrent à la 1ère et 3ème place des travaux les plus financés. Entre les deux, on retrouve la ventilation hygroréglable de type A ou B. Reste à savoir si la reprise, prévue fin septembre, se fera sous les meilleures auspices… La réouverture du guichet avec de nombreuses restrictions inquiète la filière.

Le chauffage, trois-quarts des rénovations par geste

Épargnée par le gel estival de MaPrimeRénov’,la rénovation par geste compte 102 715 dossiers déposés et 103 479 aides accordées depuis fin T1 2025. Des montants qui ont plus que doublé et ont satisfait 89 % des bénéficiaires, selon une enquête de l’Anah en juin 2025.

76 % des chantiers financés se concentrent sur le chauffage. L’installation d’une pompe à chaleur (PAC) et d’un poêle à granulés figurent en premier et second sur le classement. L’ITE s’illustre à la troisième place, avec 13 084 travaux financés.

Source : Anah

MaPrimeAdapt’ : un tiers de l’objectif 2025 rempli



Que dire de l’aide MaPrimeAdapt’ ? Rappelons que l’aide pour l'adaptation du logement à la perte d’autonomie vise 45 000 logements rénovés en 2025. Au 30 juin, 15 222 dossiers ont été engagés, contre 18 221 dossiers déposés par les propriétaires-occupants, qui concentrent 14 834 des dossiers engagés.

Une majorité des chantiers financés se trouvent en Auvergne Rhône-Alpes, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. 40 % des demandeurs ont entre 70 et 79 ans.

Tableau récapitulatif de MaPrimeAdapt' au S1 2025 - Source : Anah

L’aide Ma Prime Logement Décent, ciblant les logements et les copropriétés indignes ou dégradés relève 3 970 dossiers engagés, tous demandeurs confondus. Côté propriétaires occupants, pour lesquels 2 000 dossiers étaient visés, 40 % de l’objectif a été atteint.

Tableau récapitulatif de Ma Prime Logement Décent au S1 2025 - Source : Anah

Par Virginie Kroun