Après l'acquisition de CadLine, Gstarsoft veut accélérer son développement en Europe. Son directeur BIM Richard Li détaille sa stratégie, ses ambitions en France et l'intégration de l'IA dans ses logiciels.

Directeur de la filiale de Building Information Modeling (BIM) du groupe Gstarsoft, Richard Li nous explique comment l'entreprise chinoise souhaite s'appuyer sur ses équipes en Europe pour s'imposer sur le Vieux Continent. L'occasion d'aborder avec lui la question de l'adoption par les professionnels de l'architecture des logiciels de BIM en France.

Quelle est la principale mission de Gstarsoft dans le domaine du BIM ?

En avril 2025, Gstarsoft a conclu l’acquisition de CadLine, une entreprise hongroise disposant de plus de trois décennies d’expérience dans le développement de logiciels BIM. Son produit phare, ARCHLine.XP, était déjà une solution BIM bien établie, adoptée par des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde, en particulier en Europe, notamment sur des marchés tels que la France et l’Italie, ainsi que l’Amérique latine et l’Afrique.

Après cette acquisition, nous avons décidé d'intégrer des ressources de développement supplémentaires, principalement à Shanghai et ailleurs en Chine, tout en nous appuyant sur la solide base technologique établie par CadLine. Désormais au total, il y a 700 employés dans le groupe Gstarsoft, dont 100 au sein de la branche BIM et 30 basés en Europe.

Nous avons également lancé une nouvelle marque, GstarBIM, qui repose sur la même technologie de base qu’ARCHLine.XP. Notre équipe BIM opère sur deux sites principaux : Budapest et Shanghai. Nous avons hérité de plus de trois décennies d’expérience d’un produit qui est né en Europe et, dans le même temps, nous bénéficions de l’énergie et de l’innovation d’une équipe en croissance à Shanghai, qui se concentre sur l’optimisation du produit et son développement futur. Notre cible, ce sont à la fois les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

En quoi Gstarsoft se différencie des autres solutions BIM ?

Nous nous concentrons sur le soutien de l’ensemble du processus allant depuis la conception jusqu’à la documentation et à la construction. GstarBIM est une solution BIM complète avec des capacités avancées de design d’intérieur qui vont au-delà de la visualisation.

En plus des paramètres de conception, elle intègre des informations paramétriques, des matériaux de construction, des quantités, la détection des conflits et des éléments de planification de projet. En conséquence, le logiciel est particulièrement adapté aux designers d’intérieur et aux professionnels de la conception qui ont besoin d’un flux de travail complet, du développement de la conception jusqu’à la livraison du projet et à la construction.

Nous publions une nouvelle version majeure du logiciel chaque année, généralement en avril. En plus de ces versions annuelles, nous proposons également de plus petites mises à jour tout au long de l’année. Nous travaillons étroitement avec nos utilisateurs pour comprendre leurs besoins et leurs défis, et nous intégrons leurs retours dans nos plans de développement produit. Cela crée un cycle d’amélioration continue qui nous aide à optimiser le logiciel et à garantir que les nouvelles versions apportent des fonctionnalités pratiques et pertinentes.

Nous ne positionnons pas notre logiciel comme un remplacement de tous les outils déjà utilisés par nos clients. Nous cherchons plutôt à compléter les flux de travail existants et à fournir une voie accessible vers de nouvelles technologies. Nous offrons également de la flexibilité en matière de licences, permettant aux clients de choisir entre des licences perpétuelles et des modèles par abonnement selon leurs propres besoins commerciaux (selon les licences, les abonnements vont de 38 à 57 € par mois et de 539 à 863 € pour des licences perpétuelles, NDLR).

Quelles sont les ambitions de l'entreprise en Europe ?

Aujourd’hui, l’Europe est notre plus grand marché. Bien que la Chine devienne de plus en plus importante stratégiquement, l’Europe reste notre priorité principale pour la croissance commerciale et le développement client. C’est pourquoi nous continuons à investir de manière significative dans la région, non seulement en matière de développement de marché, mais aussi en matière de support technique et de capacités de recherche et développement.

Dans le cadre de cette stratégie, nous renforçons notre organisation de développement produit en Europe. Nous recrutons un nouveau Product Manager basé à Budapest, qui sera responsable de la planification produit et de la conception produit. C’est un rôle clé, car nous pensons que le développement produit doit rester proche des clients. En ayant des équipes de gestion produit situées près de nos utilisateurs, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins et garantir que le développement futur du produit reflète les attentes du marché et les flux de travail réels.

Qu'en est-il de la France ?

Nous sommes présents sur le marché français depuis de nombreuses années à travers la marque ARCHLine.XP, et nous continuerons à soutenir et à développer cette marque. Dans le même temps, nous travaillons étroitement avec Assistance Soft Service Europe (ASSE), le partenaire exclusif de Gstarsoft en France, afin d’étendre davantage notre présence sur le marché.

Ensemble, nous avons développé une stratégie de croissance commune couvrant le marketing, le service client, la réussite client, le support technique, la formation et les programmes éducatifs. Notre objectif est de renforcer notre présence locale et de construire des relations plus approfondies avec les clients français. Depuis le début de cette année, notre coopération avec ASSE a déjà produit des progrès solides, et nous avons l’intention de continuer à investir sur le marché français à long terme.

Où en est-on de l'adoption des logiciels par les entreprises ?

Nous pensons que les petites et moyennes entreprises sont relativement moins bien servies que les grandes entreprises. Alors que les principaux fournisseurs de logiciels accordent souvent une attention importante aux grandes organisations, elles représentent une part importante de la base mondiale d’utilisateurs.

Nombre de ces entreprises recherchent activement des alternatives aux solutions traditionnellement disponibles sur le marché. Aujourd’hui, une grande partie de ce secteur repose encore soit sur des outils de modélisation 3D de base qui ne fournissent pas de capacités BIM complètes, soit sur des flux de travail traditionnels de dessin 2D.

Cela peut limiter l’efficacité, la compétitivité et, dans certains cas, leur capacité à répondre à l’évolution des exigences de l’industrie et de la réglementation. Nous voyons une opportunité significative d’aider à répondre à ces défis. Notre objectif est de soutenir la transformation numérique des professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction — y compris les architectes, les ingénieurs et les designers d’intérieur — en fournissant des solutions plus accessibles, efficaces et adaptées à leurs besoins opérationnels.

Comment le BIM peut-il aider à répondre aux défis du dérèglement climatique ?

L’une des principales valeurs du BIM est qu’il permet d’intégrer les informations de projet et les données numériques dans un modèle, et de les maintenir de manière cohérente tout au long du cycle de vie complet du projet, de la conception à la construction. Cela aide les concepteurs et les entrepreneurs à réduire les reprises, à améliorer la coordination des projets et à limiter le gaspillage de matériaux.

En conséquence, cela peut contribuer à réduire les émissions de carbone et soutenir les objectifs de durabilité, y compris les cadres réglementaires tels que la RE2020. Plus largement, c’est l’un des bénéfices que la transformation numérique peut apporter à l’industrie. Nous nous considérons comme faisant partie de cet effort et comme un facilitateur de cette transition. Cependant, le succès de cette transformation dépend de la reconnaissance, par l’ensemble de l’industrie et de l’écosystème, de l’importance de la numérisation.

Les gouvernements, les organisations industrielles et les leaders d’opinion ont déjà joué un rôle important dans la promotion de ce changement, et des progrès significatifs ont été réalisés, notamment parmi les grandes organisations. Le prochain défi consiste à étendre cette transformation à l’ensemble de l’industrie au global. De nombreuses entreprises s’appuient encore sur des outils traditionnels en raison de facteurs tels que les besoins de formation, les coûts des logiciels et la complexité de certaines solutions numériques. Elles recherchent souvent des technologies qui apportent une valeur immédiate tout en s’intégrant naturellement dans leurs flux de travail existants.

Quelle est l'influence de l'IA dans les solutions BIM ?

L’intelligence artificielle est sans aucun doute l’un des sujets les plus importants dans notre industrie aujourd’hui. Son impact sur les logiciels de conception et les flux de travail numériques ne peut être ignoré. Cependant, notre approche chez Gstarsoft est délibérément pratique et pragmatique. Plutôt que de nous concentrer sur des démonstrations conceptuelles ou des scénarios spéculatifs, nous nous concentrons sur l’intégration de capacités d’IA qui apportent une valeur immédiate et mesurable aux utilisateurs.

Un bon exemple est la version 2027 de GstarBIM, prévue pour ce mois de juin. Cette version inclura une puissante capacité de rendu alimentée par l’IA. Les concepteurs pourront télécharger des modèles BIM sur une plateforme cloud d’IA et générer des visualisations de haute qualité à l’aide de prompts en langage naturel. Le système peut automatiquement rendre le modèle et produire des résultats visuels qui reflètent étroitement l’intention initiale du concepteur, accélérant considérablement le processus de visualisation.

Au-delà du rendu, nous investissons également dans des fonctions assistées par l’IA qui améliorent la productivité quotidienne. Celles-ci incluent des copilotes IA qui aident les concepteurs à travailler plus efficacement, à réduire les erreurs de conception, à soutenir les flux de travail de conception paramétrique, et à assister le métré et les calculs de quantités.