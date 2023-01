En quoi consiste la domotique ?

La domotique peut être définie comme un ensemble de techniques informatiques et d’outils interconnectés permettant un contrôle de différents paramètres centralisés.

Dans les années 1970, la domotique était essentiellement un petit ordinateur. Son objectif était de connaître, centraliser, automatiser et contrôler l'ensemble des outils de la maison (chauffage, éclairage, radio, etc.).

Au fil du temps, la "simple domotique", celle de l’automatisation des tâches, a été remplacée par une "domotique intelligente". La domotique, ou smart home, a bénéficié des évolutions technologiques. Celle-ci est pilotée via des capteurs répartis dans toute la maison, en association avec des appareils connectés (un réfrigérateur, des lampes, des entrées et sorties, etc.). Ces données sont analysées via une console centrale ou un micro-ordinateur dans le but de s'adapter aux besoins et aux envies des occupants.

Les réseaux utilisés pour la domotique

Le choix du réseau domotique est indispensable pour transformer son logement en une maison intelligente. Il connecte et met en relations tous les appareils entre eux. Il existe trois technologies pour mettre en place un réseau de domotique :

Le réseau sans fil

Tous les appareils de domotique peuvent communiquer via un réseau sans fil. Les prises électriques doivent être équipées d'un émetteur spécial, pour contrôler à distance tous les appareils de la maison. Un réseau domotique sans fil peut utiliser deux types de technologie sans fil :

Par ondes radio

Par infrarouge

Le réseau câblé

Le câblage domotique est le réseau le plus fiable, car il est insensible aux perturbations électromagnétiques. Ce type de réseau facilite la connexion de tous les appareils de la maison, mais son installation peut prendre du temps. Il est donc plus adapté aux constructions neuves.

Le réseau courant porteur en ligne ( CPL)

Le courant porteur en ligne permet d'échanger des informations grâce au réseau électrique existant. Un boîtier CPL domestique est installé sur les prises électriques pour que les appareils communiquent entre eux. Il s'agit d'un réseau généralement utilisé pour des rénovations ou des installations domotiques temporaires.

4 domaines d’application de la domotique



Voici quelques exemples des domaines d’application de la domotique, qui peuvent être indépendants ou complémentaires :

La gestion des ouvertures

Les automatismes permettent à un appareil de se déclencher automatiquement sur simple commande. Il peut s’agir de la motorisation d’un portail, d’une serrure connectée, ou de volets. L’application la plus utilisée consiste à fermer automatiquement les volets roulants à la tombée de la nuit, ou à la détection des rayons du soleil. De plus, l’automatisme facilite le quotidien des personnes à mobilité réduite.

La programmation domotique

La programmation domotique permet de gérer les sources d’énergie de la maison. Il peut s’agir du chauffage, la climatisation, l’éclairage, etc. C’est un bon moyen de réaliser des économies d’énergie en programmant des actions lors des heures creuses.

Les appareils domotique

La gestion domotique de l’électroménager et des appareils multimédias permet aussi de faire des économies. Il est possible de programmer les appareils à distance et d'un simple geste (l'heure, la mise en marche, l'arrêt, etc.).

Les capteurs et alarmes

La domotique permet également de gérer la sécurité de la maison, des occupants et des biens. Par le biais :

Des alarmes ;

Des digicodes ;

Des interphones ;

Des détecteurs de mouvements ;

De la reconnaissance vocale, ou carte magnétique pour les autorisations d’accès ;

Des dispositifs anti-incendie.

Comment réduire sa facture de chauffage avec la domotique ?

Une maison connectée permet de réguler le niveau de chauffage selon les besoins, et ainsi éviter les pertes de chaleur. Réduire sa consommation de chauffage grâce à la domotique implique la mise en place d’un système central. Celui-ci a pour objectif de gérer et contrôler toutes les installations dans chaque pièce.

L’installation d’un tableau de bord va permettre d’anticiper ou de déterminer en temps réel ou à fréquence pré-programmée la consommation de chauffage.

Voici les exemples d'équipements à installer pour faire des économies :

Le thermostat intelligent

Le thermostat intelligent est utile pour régler en toute simplicité la température selon les besoins. La température à l'intérieur de la maison est prise en compte pour régler le système de chauffage. Celui-ci est automatiquement réduit lorsque la température programmée est atteinte. Selon le modèle, cet appareil peut également être contrôlé à distance.

La tête thermostatique

La tête thermostatique connectée est fixée sur les radiateurs pour les régler et les programmer en vue de maîtriser le chauffage. Son rôle consiste tout simplement à réguler le débit d’eau chaude qui circule à l’intérieur du radiateur. Il peut efficacement moduler la température de l’appareil, et par conséquent le chauffage de la pièce.

La chaudière connectée

La chaudière connectée est une chaudière qui peut collecter et transmettre des informations à distance. Tout comme le thermostat intelligent, sa mise en marche et son arrêt peuvent notamment être programmés en fonction des besoins.

La climatisation connectée

La climatisation peut rapidement devenir coûteuse lorsque les températures augmentent en été. Par conséquent, il peut s’avérer tout à fait pertinent d’intégrer une climatisation connectée à son système de domotique, afin de contrôler la température de chacune des pièces.

Domotique : combien coute une maison connectée ?

Les prix peuvent varier selon l’appareil, le support de transmission, et le projet choisi. Voici des exemples de prix pour diverses installations de domotique :



Appareil pour la domotique Prix Programmateur de chauffage Entre 100 € et 300 € Thermostat d’ambiance programmable Entre 25 € et 250 € Motorisation de volets roulants Entre 150 € et 400 € Motorisation de volets battants Entre 300 € et 800 € Motorisation de portes de garage ( kit domotique ) Entre 100 € et 350 Motorisation de portes de garage ( modèle personnalisé haut de gamme ) Entre 1 000 € et 6 000 € Motorisation portail battant Entre 500 € et 1 500 €

Quels sont les avantages de la domotique ?

Le confort

Le confort passe par la mise en place d'automatismes et d'équipements. La domotique augmente considérablement le confort dans une maison. Tout devient centralisé : chauffages, éclairages, volets, portails, etc. Grâce à la domotique, les tâches du quotidien deviennent plus agréables et faciles.

De plus, c’est un véritable atout pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les seniors et les enfants. Le dispositif est très efficace pour maintenir à domicile ces catégories d'usagers. Tout cela, en rendant les déplacements plus sûrs et en prévenant des accidents domestiques dont ils pourraient être victimes.

La sécurité

Outre le confort, la domotique assure également la sécurité des habitants. Qu'ils soient chez eux ou non, des mesures sont prises pour faire face aux imprévus. Les systèmes d’alarme et de vidéosurveillance peuvent être contrôlés et commandés à distance, à l’aide d’un smartphone ou d'une tablette. La maison connectée prévient les risques d’accidents domestiques et limite les cambriolages.

L’économie d’énergie

En matière d’économie d’énergie, la domotique permet d’optimiser sa consommation et d’anticiper ses besoins afin d’éviter tout gaspillage. Le dispositif offre un réel contrôle de la consommation d'énergie, entraînant des économies à long terme.

Sabrina Coëzy

Photo de une : Adobe Stock