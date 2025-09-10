Alors que Sébastien Lecornu prend la tête du gouvernement, la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles appelle à inscrire le logement au rang de priorité nationale, dans un pays où 80 % des Français plébiscitent la maison individuelle.

Dans un communiqué publié après la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, la Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles (FFC) a adressé ses félicitations au nouveau chef du gouvernement.

L’organisation professionnelle appelle toutefois à placer le logement et la maison individuelle « au rang de priorité nationale », dans un contexte de crise où de nombreux ménages peinent à accéder à la propriété.

Depuis deux ans, la filière a dû composer avec une succession rapide de Premiers ministres et de ministres du Logement, freinant les réformes et fragilisant la confiance. « Les Français ont besoin d’un cap net et durable : un logement accessible, une maison pour leur famille, une perspective d’avenir », insiste Damien Hereng, président de la FFC.

Trois attentes clés

Pour répondre à la demande croissante et relancer l’activité, la FFC formule trois demandes majeures à l’adresse du nouveau locataire de Matignon : assurer une stabilité fiscale et réglementaire afin de sécuriser les projets de construction, maintenir un prêt à taux zéro (PTZ) accessible partout et pour tous les types d’habitat, et accélérer la libération de foncier constructible pour répondre aux besoins des ménages.

Près de 80 % des Français expriment leur préférence pour la maison individuelle, rappelle la fédération, qui voit dans ce modèle un « levier direct pour soutenir l’emploi et l’économie des territoires ».

Une expérience utile pour le logement et l’aménagement

S’il n’a jamais été directement ministre du Logement, Sébastien Lecornu a piloté des dossiers en lien avec l’aménagement du territoire, l’énergie et les collectivités locales, autant de sujets imbriqués avec la politique du bâtiment et de la construction. Son passage au ministère de la Transition écologique l’a notamment confronté à la gestion du foncier, aux enjeux de transition énergétique et aux débats autour des grands projets d’infrastructures.

Cette nomination intervient dans un contexte de forte pression sur le logement : raréfaction du foncier, ralentissement de la construction, accès de plus en plus difficile à la propriété. Pour la FFC, le nouveau Premier ministre a l’occasion de donner un signal fort en plaçant la maison individuelle au cœur de son action.

Reste à savoir si le jeune chef du gouvernement, réputé loyal et travailleur, parviendra à stabiliser une majorité parlementaire fragile tout en répondant aux attentes pressantes des Français en matière de logement.

Âgé de 39 ans, Sébastien Lecornu est l’un des plus jeunes Premiers ministres de la Ve République. Originaire du Val-d’Oise, il s’est fait connaître par une ascension politique précoce : élu maire de Vernon à 27 ans, puis président du conseil départemental de l’Eure, il a rapidement imposé son profil de gestionnaire pragmatique, attaché aux réalités locales.

Par Marie Gérald