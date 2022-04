Le marché de la fenêtre bat des records en 2021

Comme chaque année, TBC Innovations publie les chiffres du marché de la fenêtre. À fin 2021, le bilan est très bon, avec notamment +8 % de ventes en volume, et même +20 % en valeur. À nuancer toutefois avec l’impact des pénuries et hausses de prix des matériaux tels que le PVC, l’aluminium ou l’acier, qui pourraient fragiliser le secteur en 2022.

Après avoir publié les chiffres du marché de la porte d’entrée – en croissance de 7 % à fin 2021 – TBC Innovations a dévoilé les résultats pour le marché de la fenêtre.

Pour cette étude, 500 acteurs de la menuiserie (fourniture, pose, distributeurs) ont été interrogés en janvier 2022, notamment sur le détail de leurs ventes, l’évolution de leur chiffre d’affaires, et leurs prévisions pour l’année à venir.

Des ventes qui renouent avec leur record de 2009

Face aux résultats de l’étude, TBC Innovations qualifie 2021 « d’année record », avec +8 % de ventes de fenêtres en volume par rapport à 2020, soit près de 11 millions d’unités vendues. Un nombre que le secteur n’avait pas atteint depuis plus de 10 ans.

Nombre de fenêtres vendues entre 2006 et 2021. Source : TBC Innovations

Les professionnels évoquent notamment un niveau historique de prises de commandes en neuf comme en rénovation, avec un effet rebond à la suite de 2020, année de la crise Covid et des confinements.

Le marché de la menuiserie a été porté par la reprise de la construction de logements, mais aussi et surtout par les travaux de rénovation – stimulés par des records de transactions immobilières dans l’ancien (1,2 million de ventes) et par le télétravail. La rénovation reste ainsi le premier débouché pour les ventes de fenêtres. TBC Innovations souligne également que ces ventes restent soutenues grâce à la TVA à 5,5 % pour ce type de travaux de rénovation énergétique.

Côté matériaux, le choix des Français se porte toujours prioritairement vers le PVC, même si l’aluminium poursuit son essor. Pour les finitions, le blanc reste la couleur favorite, représentant 57 % des fenêtres installées en 2021. Le pourcentage de fenêtres colorées s’inscrit toutefois en augmentation ces dernières années.

Blanc VS coloré : la répartition des fenêtres installées en 2021. Source : TBC Innovations

+20 % en valeur

Mais le record concerne surtout la hausse en valeur, avec +20 % par rapport à l’année précédente. Sur ce point, il faut toutefois noter que les fabricants de menuiseries ont dû augmenter leurs tarifs plusieurs fois dans l’année en raison de l’inflation sur l’énergie et les matières premières. Ces hausses de prix touchent en effet tous les matériaux composants une fenêtre : le PVC, l’aluminium, l’acier, ou encore le verre.

Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les pénuries et tensions sur l’approvisionnement risquent d’ailleurs de s'aggraver, et pourraient peser sur le marché en 2022.

La menace des pénuries et hausses de prix des matériaux

Également interrogés sur leurs prévisions d’activité pour l’année à venir, les professionnels de la menuiserie se sont montrés plutôt optimistes. Ils sont en effet 38 % à envisager une progression de leur activité, et 48 % une année stable. Cet optimisme peut en partie s’expliquer par la reprise des mises en chantier, estimées à 386 700 logements à fin 2021, soit +10,7 % par rapport à 2020.

À l’inverse, les professionnels du secteur ne sont que 14 % à prévoir une baisse d’activité. À noter toutefois que l’enquête a été réalisée avant le début de la guerre en Ukraine, et que cette dernière pourrait fortement impacter le secteur.

Les prévisions d'activité des professionnels de la menuiserie. Source : TBC Innovations

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock