Terlian Carreaux, la nouvelle marque de Point.P, symbolise une nouvelle étape dans l’ambition bas carbone du distributeur.

En cohérence avec sa stratégie en faveur de la transition écologique du secteur du bâtiment, Point.P, enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB), annonce le lancement de Terlian Carreaux, sa nouvelle marque dédiée au carrelage.

Avec Terlian Carreaux, Point.P propose une offre complète de revêtements de sols et muraux en grès cérame, sélectionnés pour leur qualité et leur moindre impact environnemental.

Fabriqués en Europe, les carreaux Terlian sont issus de chaînes de production intégrant une gestion raisonnée des ressources, des émissions réduites de CO2 et une utilisation de matières recyclées.

Une offre au service des professionnels

Point.P ne veut pas se contenter de proposer un simple catalogue de produits. L’enseigne tend à accompagner ses clients avec des conseils techniques, des outils de projection visuelle, et des solutions logistiques adaptées aux chantiers, tout en mettant en avant des matériaux plus responsables.

« Cette solution innovante et durable permet de répondre de manière très concrète aux vagues de fortes chaleurs que nous sommes amenés à traverser et elle correspond à une forte attente du marché. C’est une fierté partagée de déployer Terlian Carreaux sur notre territoire pour contribuer à un habitat plus durable avec l’ensemble de nos parties prenantes », a déclaré Nicolas Godet, directeur général de Point.P.

Ce lancement s’inscrit pleinement dans l’approche « Objectif Bas Carbone » portée par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui vise à favoriser une offre plus vertueuse et à sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière à l’impact environnemental des matériaux.

Par Marie Gérald