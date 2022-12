Vers une mutualisation des ressources dans les TPE du BTP ? (étude)

Davantage prêter qu’acheter des ressources ? Voilà une pratique dans les TPE étudiée sur l’année 2022 par Katar pour l’assureur MMA. Si les pratiques collaboratives ont été appliquées sur la période par un quart des petites entreprises sondées, celles du BTP sont plus enclines à ces usages. Près de la moitié ont déjà testé ce procédé.

Entre pénuries de matériaux et vols d’engins de chantier, les TPE du BTP ont de quoi s’inquiéter. À propos du matériel : et si les pratiques collaboratives, c’est-à-dire prêter ou emprunter une ressource, était une bonne alternative ?

C’est l’objet d’une étude menée par Katar pour l’assureur professionnel Katar pour l’assureur professionnel MMA en septembre dernier, auprès d’un échantillon de 400 TPE (1 à 5 salariés) de tout secteur.

Les véhicules professionnels et les bureaux/ateliers parmi les plus échangés dans le BTP



Il faut dire que près d’1 petite entreprise sur 2 a des ressources à partager. Connues par 9 TPE sur 10 - toujours grâce au bouche à oreille notamment -, les pratiques collaboratives ne sont pour l’heure appliquées que par 1 sur 4, contre 22 % en 2017 et à plus d’une reprise pour 90 % d’entre elles.

Source : Kantar/MMA

Or dans le BTP, 42 % ont déclaré avoir mis en place cette pratique au moins une fois sur les 12 derniers mois. 37 % ont déjà emprunté une ressource (contre 19 % pour toutes les TPE) et 36 % ont déjà prêté (contre 20 % sur les TPE en général).

Source : Kantar/MMA

Faire des économies (29 %) et entretenir le lien entre professionnels (22 %) sont les plus grands avantages des pratiques collaboratives aux yeux de tout le panel interrogé. Dans les équipements partagés, le matériel et les véhicules professionnels sont parmi le trio de tête.

Source : Kantar/MMA

Dans le BTP, on relève un intérêt pour les véhicules professionnels (16 %) pleinement utilisés dans le secteur (94 %). Les bureaux-ateliers sont également populaires (14 %).

Plus d’assurer pour inciter à la pratique collaborative ?



Si les TPE du BTP s’avèrent de plus en plus enclines à prêter ou emprunter une ressource, toutes sont prêtes à franchir le pas ? En tout cas, 46 % des TPE de tous secteurs n’y voient aucun avantage et 40 % déclarent que ces pratiques ne s’appliquent pas à leur société. Pour 14 % d’entre elles, le manque de frein représente un frein important.

Déjà étudiée dans l’enquête de 2017, la souscription à une assurance pour les pratiques collaboratives était et continue d’être envisagée par la moitié des TPE. « 7 TPE sur 10 pourraient partager ou continuer à partager au moins une ressource dans le cadre des pratiques collaboratives à l’avenir. Le sentiment d’être bien couvert par leur assurance dans ce contexte inciterait 1/3 des TPE à commencer ou augmenter leur recours aux pratiques collaboratives » décryptent les auteurs de l’étude.

Pour lire l'étude complète, rendez-vous sur ce lien.





Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock