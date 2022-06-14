ConnexionS'abonner
Fermer

Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 25)

Partager le produit
BizLine

Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de déverouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec la câblette BizLine D= 2.5 mm.

Verrou de suspension BizLine : le plus évolué et polyvalent. Idéal pour suspendre ou sécuriser les chemins de câbles, les systèmes d'éclairage, les gaines de ventilation, etc. Son nouveau design avec boutons ergonomiques facilite le travail sur vos chantiers. 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Verrous à système de déverrouillage intégré compatible avec les câblettes acier Ø 1.5 et 2.5 mm
Charge acceptée (câblette Ø 1.5 mm) : 35 kg*
Charge acceptée (câblette Ø 2.5 mm) : 70 kg*
* Les résistances données pour les verrous BizLine sont conditionnées à l'utilisation des câblettes BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 et BIZ 710 353
Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande

Divers

Le verrou BizLine permet de suspendre ou sécuriser la fixation des chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique pré-câblées, des points de centre, de signalétique, etc. Application intérieure

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
BizLine - Batiweb

BizLine est une entreprise spécialisée dans l’équipement et les consommables...

5-7 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.