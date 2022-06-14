Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 25)

Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de déverouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec la câblette BizLine D= 2.5 mm.

Verrou de suspension BizLine : le plus évolué et polyvalent. Idéal pour suspendre ou sécuriser les chemins de câbles, les systèmes d'éclairage, les gaines de ventilation, etc. Son nouveau design avec boutons ergonomiques facilite le travail sur vos chantiers.