Certifiée ISO 14001, 9001 et OHSAS 18001, forte de son expérience depuis 25 ans sur des projets de grande envergure et avec un savoir faire unique, nidaplast, située dans le nord de la France, est le concepteur du véritable nid d’abeilles extrudé en Polypropylène. Afin de répondre aux solutions alternatives et durables en milieu urbain et industriel, la division nidaplast environnement propose une gamme de produits adaptés à de nombreuses applications de l’intégration environnementale et paysagère. Les solutions nidaplast environnement, à Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL), s’utilisent sur 3 marchés : la Gestion des Eaux Pluviales (solutions de stockage, d’infiltration, de dépollution et de limitation des débits), le Remblai Allégé et le Renforcement et la Stabilisation des Sols.