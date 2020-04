REHAU est avec une gamme unique dans sa variété, leader européen pour la fourniture de solutions polymères dans les domaines : fenêtres et fermetures, équipements techniques du bâtiment et travaux publics. REHAU fournit une assistance technique et commerciale complète. REHAU s’appuie sur les capacités techniques de son „Centre d’innovations du Bâtiment“ et assure la formation commerciale et technique des professionnels.



La principale compétence de REHAU est de développer des solutions pour des systèmes intelligents répondant aux critères écologiques et économiques, de design et de fonctionnalité, de sécurité et de confort. Nous créons ainsi des synergies et de la valeur ajoutée. Notre domaine d’activités s’étend de la conceptualisation du projet au travers du dimensionnement des applications jusqu’à la mise en œuvre.



De plus en plus et depuis longtemps déjà, les solutions REHAU sont axées sur l’avenir, dépassent les besoins isolés de chaque lot du bâtiment et nous permettent de définir de nouvelles tendances dans le Bâtiment au profit d’une politique énergétique performante. Les solutions REHAU proposent des potentiels substantiels d’économies pour nos clients et partenaires, elles préservent les ressources naturelles et l’environnement tout en assurant un approvisionnement en énergie suffisant pour les générations futures.