2 en 1 poudre : enduit garnissage et lissage
2 en 1 poudre est un enduit en poudre polyvalent destiné aux travaux de garnissage et de lissage avant mise en peinture ou pose de revêtements muraux. Après gâchage, il forme une pâte homogène et crémeuse, sans grumeaux, offrant une excellente glisse et un temps ouvert confortable, idéal pour les chantiers de rénovation comme de construction neuve.
Grâce à sa formule 2 en 1, cet enduit permet de réaliser le garnissage et le lissage avec un seul produit, optimisant le temps d’application. Il peut être appliqué manuellement, au rouleau ou à la machine, avec une épaisseur jusqu’à 5 mm, y compris en application frais sur frais.
Sans retrait et doté d’un ponçage facile, 2 en 1 poudre garantit une finition lisse et soignée. Son haut rendement en fait une solution performante pour les grandes surfaces, assurant une préparation optimale des murs avant finition.
Les avantages de 2 en 1 poudre :
- 2 en 1 : garnissage + lissage.
- Préparation facile, homogène et sans grumeaux.
- Application manuelle, rouleau ou machine.
- Épaisseur : jusqu’à 5 mm.
- Application frais sur frais.
- Très bonne glisse et temps ouvert confortable.
- Finition lisse et soignée.
- Sans retrait.
- Ponçage facile.
- Haut rendement sur grandes surfaces.
- Très bon rendement : 25KG=37m².
- Fort pouvoir garnissant.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : Enduit en poudre
Fonction : Garnissage et lissage
Application : Manuelle, rouleau, machine
Épaisseur maximale : Jusqu’à 5 mm
Application : Frais sur frais possible
Finition : Lisse et soignée
Ponçage : Facile
Retrait : Sans retrait
Rendement : Élevé, adapté aux grandes surfaces
Conditionnement : Sac 25 kg
Revêtements compatibles : Peinture, revêtements muraux
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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