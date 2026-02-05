2 en 1 poudre : enduit garnissage et lissage

2 en 1 poudre est un enduit en poudre polyvalent destiné aux travaux de garnissage et de lissage avant mise en peinture ou pose de revêtements muraux. Après gâchage, il forme une pâte homogène et crémeuse, sans grumeaux, offrant une excellente glisse et un temps ouvert confortable, idéal pour les chantiers de rénovation comme de construction neuve.

Grâce à sa formule 2 en 1, cet enduit permet de réaliser le garnissage et le lissage avec un seul produit, optimisant le temps d’application. Il peut être appliqué manuellement, au rouleau ou à la machine, avec une épaisseur jusqu’à 5 mm, y compris en application frais sur frais.

Sans retrait et doté d’un ponçage facile, 2 en 1 poudre garantit une finition lisse et soignée. Son haut rendement en fait une solution performante pour les grandes surfaces, assurant une préparation optimale des murs avant finition.

Les avantages de 2 en 1 poudre :