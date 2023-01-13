ConnexionS'abonner
AirMaster Reflection, dalles de moquette qui capturent les particules de poussières fines

TARKETT

Découvrez la collection DESSO AirMaster Reflection, des dalles de moquette au design japonais et de ses valeurs : l'équilibre, la sérénité et la nature. Cette nouvelle collection de la gamme AirMaster de DESSO Tarkett, utilise une technique innovante pour capturer et réduire les particules de poussière fines nocives dans nos environnements intérieur.

Matériaux (détail) :

  • BCF Polyamide 6 and Econyl (Econyl is made from 100% regenerated content)
  • Processus de construction : Touffeté 1/10" bouclé structuré

Labels & Certifications (détail) :

  • Le seul produit de moquette labélisé GUI Gold Plus Certifié au niveau Argent par le programme Cradle to Cradle® sans phtalate.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Disponible en 9 teintes,
100% recyclable avec notre programme ReStart,
Sous-couche en option,
Classe d'usage commerciale : 33 intense,
Classe d'usage résidentiel : 23 intense,
Épaisseur totale ISO 1765 6,50 mm (0,26 "),
Efficacité acoustique au bruit de choc - ∆Lw ISO 10140 25 dB.

Divers

Disponible avec plusieurs types de sous-couche pour des dalles de moquette acoustique.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


