AirMaster Reflection, dalles de moquette qui capturent les particules de poussières fines
Découvrez la collection DESSO AirMaster Reflection, des dalles de moquette au design japonais et de ses valeurs : l'équilibre, la sérénité et la nature. Cette nouvelle collection de la gamme AirMaster de DESSO Tarkett, utilise une technique innovante pour capturer et réduire les particules de poussière fines nocives dans nos environnements intérieur.
Matériaux (détail) :
- BCF Polyamide 6 and Econyl (Econyl is made from 100% regenerated content)
- Processus de construction : Touffeté 1/10" bouclé structuré
Labels & Certifications (détail) :
- Le seul produit de moquette labélisé GUI Gold Plus Certifié au niveau Argent par le programme Cradle to Cradle® sans phtalate.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible en 9 teintes,
100% recyclable avec notre programme ReStart,
Sous-couche en option,
Classe d'usage commerciale : 33 intense,
Classe d'usage résidentiel : 23 intense,
Épaisseur totale ISO 1765 6,50 mm (0,26 "),
Efficacité acoustique au bruit de choc - ∆Lw ISO 10140 25 dB.
Divers
Disponible avec plusieurs types de sous-couche pour des dalles de moquette acoustique.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Tertiaire
Les tags associés
Revêtement de sol PVC homogène iQ Surface
La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes. Les coloris de la collection...
iQ Natural Acoustic : premier revêtement de sol en vinyle bio-attribué
iQ Natural Acoustic est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine fossile par de la matière...
LinoWall : du lino même sur les murs
Le LinoWall est le seul linoléum approuvé et certifié qui s'applique sur les murs. Avec une certification incendie B-s2,d0. Notre collection Lino Tarkett est fabriquée...
Dalles de moquettes Airmaster®
Les dalles de moquette DESSO Airmaster Classic sont conçues pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans nos environnements professionnels en capturant et en retenant...
Dalles de moquettes Palatino
Cette dalle de moquette se caractérise par son velours "twisté"et une palette remarquable de couleurs unies. La structure dense de Palatino conjugue, brillament, aspect luxueux...
Dalles de moquettes Protect
La dalle de propreté Protect associe fonctionnalité et esthétique en stoppant les salissures et l’humidité dès l’entrée de l’immeuble pour préserver...
Dalles de moquettes Fuse Create
Alliance de deux couleurs contrastantes mais complémentaires dans un revêtement de sol source d'inspiration, Fuse Create incarne une toute nouvelle dimension dans les effets de transition...
Dalles de moquettes Traverse
Inspirée par le célèbre mouvement moderniste, la gamme de moquette Traverse, élément de la collection Essentials, arbore des lignes diagonales simples. Ces lignes...
Dalles de moquettes Desert
La dalle de moquette Desert donne une sensation d’ouverture et d’espace aux intérieurs, grâce à son design organique subtil. Comme les sables du désert,...
Dalles de moquettes Salt
La dalle de moquette Salt permet d’ajouter un touche de couleur vive mais discrète dans une combinaison de coloris, et aide à mettre en valeur le mobilier et à délimiter...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.