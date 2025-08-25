AQUAREA T-CAP Série M : pompe à chaleur air-eau R290

Les pompes à chaleur air-eau Aquarea Série M sont conçues pour fonctionner avec le R290, un réfrigérant naturel qui est aussi l’un des plus verts du marché avec un PRG (Potentiel de Réchauffement Global) de 0,02.

Intégrant un concept modulaire, l’unité extérieure peut être installée selon 4 configurations, ce qui offre aux professionnels une grande modularité. Cette PAC haute température, dotée de la technologie T-CAP brevetée par Panasonic, assure un maintien constant de la puissance calorifique jusqu'à une température extérieure de -20°C (Pour les modèles de 9 à 16 kW). Cette exclusivité garantit le confort de l'utilisateur toute l'année et évite de surdimensionner l'installation, garantissant ainsi une réduction des coûts, un gain de temps pendant l'installation et des économies d'énergie.

Destinées au chauffage, au refroidissement et à la production d’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur air-eau Aquarea sont des systèmes basse consommation révolutionnaires aux performances hors du commun. En convertissant jusqu’à 80% des calories puisées dans l’air en chaleur pour le foyer, cette technologie permet de réduire les émissions de CO2 et réduire considérablement la consommation d’énergie.

