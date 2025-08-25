ConnexionS'abonner
AQUAREA T-CAP Série M : pompe à chaleur air-eau R290

PANASONIC SOLUTIONS CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT
Les pompes à chaleur air-eau Aquarea Série M sont conçues pour fonctionner avec le R290, un réfrigérant naturel qui est aussi l’un des plus verts du marché avec un PRG (Potentiel de Réchauffement Global) de 0,02.

Intégrant un concept modulaire, l’unité extérieure peut être installée selon 4 configurations, ce qui offre aux professionnels une grande modularité. Cette PAC haute température, dotée de la technologie T-CAP brevetée par Panasonic, assure un maintien constant de la puissance calorifique jusqu'à une température extérieure de -20°C (Pour les modèles de 9 à 16 kW). Cette exclusivité garantit le confort de l'utilisateur toute l'année et évite de surdimensionner l'installation, garantissant ainsi une réduction des coûts, un gain de temps pendant l'installation et des économies d'énergie.

Destinées au chauffage, au refroidissement et à la production d’eau chaude sanitaire, les pompes à chaleur air-eau Aquarea sont des systèmes basse consommation révolutionnaires aux performances hors du commun. En convertissant jusqu’à 80% des calories puisées dans l’air en chaleur pour le foyer, cette technologie permet de réduire les émissions de CO2 et réduire considérablement la consommation d’énergie.

Labels et certifications (détail) :

  • HP Keymark

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids selon les modèles : se référer aux caratéristiques de chaque modèle sur www.aircon.panasonic.fr
Solution flexible et évolutive : Aquarea T-CAP Série M de 9 à 16 kW (jusqu’à 160 kW en cascade) et Big Aquarea T-CAP Série M de 20, 25 et 30 kW unitaire et jusqu'à 300 kW en cascade.
Efficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.
Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.
Confort : maintien de la capacité jusqu’à -20 °C / fonctionnement jusqu’à -28 °C (1) / température de départ d’eau jusqu’à 75°C à une température extérieure de -15°C (1) / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C (2) / faible niveau sonore.
Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Connectivité : Wi-Fi de série avec contrôle et maintenance à distance via Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud.

Divers

Neuf et rénovation.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

PANASONIC SOLUTIONS CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT - Batiweb

Depuis son premier climatiseur en 1958, Panasonic n’a eu de cesse de créer et de proposer...

1 à 7 rue du 19 mars 1962
92232 GENEVILLIERS CEDEX
France

Plus d'informations


