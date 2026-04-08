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Armatures : les treillis raidisseurs

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LIB INDUSTRIES

Nos treillis raidisseurs sont des éléments d’armatures préfabriqués. Ils sont fabriqués en acier B500A, une matière très résistante, légère, facile à assembler et durable.

Ils comprennent des membrures supérieures et inférieures qui reprennent les efforts et des diagonales continues qui transmettent les efforts, assurent la rigidité et stabilisent la structure. Les diagonales sont reliées aux membrures par soudage en chaque point. Les sections d’acier sont variables. Différentes dimensions sont disponibles en fonction des exigences et de l'application. 

Les treillis raidisseurs sont des éléments essentiels en construction. Ils permettent de :

  • Renforcer la rigidité
  • Assurer la stabilité
  • Supporter des charges importantes
  • Réaliser des structures légères et économiques et de grandes portées
  • Faciliter le montage

Nos treillis raidisseurs sont utilisés dans la fabrication de nos poutrelles en béton armé.
Ces poutrelles sont plus légères que les poutrelles précontraintes, manuportables, pour une mise en œuvre du plancher plus facile et plus économique.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : treillis raidisseur préfabriqué
Matériau : acier B500A
Composition : membrures supérieures et inférieures + diagonales continues
Assemblage : soudage à chaque point de jonction
Section : variable selon les besoins
Dimensions : adaptables selon l’application
Fonction : renforcement de la rigidité et de la stabilité
Utilisation : structures en béton armé et poutrelles
Mise en œuvre : simple et rapide
Portabilité : élément léger et manuportable

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
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