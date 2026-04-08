Armatures : les treillis raidisseurs

Nos treillis raidisseurs sont des éléments d’armatures préfabriqués. Ils sont fabriqués en acier B500A, une matière très résistante, légère, facile à assembler et durable.

Ils comprennent des membrures supérieures et inférieures qui reprennent les efforts et des diagonales continues qui transmettent les efforts, assurent la rigidité et stabilisent la structure. Les diagonales sont reliées aux membrures par soudage en chaque point. Les sections d’acier sont variables. Différentes dimensions sont disponibles en fonction des exigences et de l'application.

Les treillis raidisseurs sont des éléments essentiels en construction. Ils permettent de :

Renforcer la rigidité

Assurer la stabilité

Supporter des charges importantes

Réaliser des structures légères et économiques et de grandes portées

Faciliter le montage

Nos treillis raidisseurs sont utilisés dans la fabrication de nos poutrelles en béton armé.

Ces poutrelles sont plus légères que les poutrelles précontraintes, manuportables, pour une mise en œuvre du plancher plus facile et plus économique.