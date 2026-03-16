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Materrup : des solutions bas carbone en ville

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LIB INDUSTRIES

L’ALLIANCE DE LA TECHNOLOGIE BAS-CARBONE MATERRUP ET DU SAVOIR-FAIRE DE LIB INDUSTRIES

Ce partenariat illustre une ambition commune : construire la ville de demain avec des solutions plus durables, décarbonées et circulaires, tout en répondant aux exigences de qualité des acteurs de la construction, des travaux publics et de l’aménagement urbain.

En associant le ciment d’argile activée à froid MCC1® à l’expertise industrielle de Lib Industries, nous développons des solutions innovantes, performantes et esthétiques, créatrices de valeur environnementale et sociale.

La technologie MCC1® de MATERRUP transforme l’argile non calcinée en un ciment structurel bas carbone et circulaire. Fabriqué à partir d’argile activée à froid, ce ciment innovant constitue une solution locale, durable et performante pour les projets de construction et d’aménagement.

Issue de l’économie circulaire, cette ressource naturelle abondante permet de réduire immédiatement de moitié les émissions de CO₂ et l’énergie embarquée.

DES BÉTONS RESPONSABLES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MCC1®

Une gamme complète de bordures de voirie, caniveaux, solutions drainantes et mobilier urbain est désormais disponible pour l’aménagement des zones piétonnes et circulables : trottoirs, esplanades, pistes cyclables, espaces paysagers, parking.

Les solutions drainantes CILAO MATERRUP

Ces solutions favorisent l’infiltration naturelle des eaux pluviales, contribuent à rafraîchir les villes et participent à l’alimentation des nappes phréatiques.

Face aux enjeux du changement climatique, elles apportent une réponse concrète pour :

  • Limiter les îlots de chaleur urbains
  • Réduire le ruissellement des eaux pluviales
  • Préserver la biodiversité urbaine

Les bancs et jardinières GRAND’RUE MATERRUP

La gamme GRAND’RUE Materrup propose des bancs et jardinières conçus pour s’intégrer naturellement dans l’espace public.

Avec leur design sobre et leur teinte naturelle, ces éléments de mobilier urbain s’adaptent à de nombreux projets d’aménagement.

Ils peuvent également être personnalisés afin de valoriser l’identité des territoires grâce à l’intégration de logos, illustrations ou éléments graphiques selon faisabilité technique.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Les bétons Materrup allient performance technique et réduction significative de l’empreinte carbone :

  • -50 % d’émissions de CO₂ par rapport à un ciment CEM I
  • -50 % d’énergie embarquée
  • 350 kg éq. CO₂/t, contre 748 kg éq. CO₂/t pour un ciment de type CEM I

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de matériau : béton bas carbone
Technologie ciment : MCC1® (ciment d’argile activée à froid)
Matière première : argile naturelle non calcinée
Procédé : activation à froid sans calcination
Réduction des émissions de CO₂ : jusqu’à -50 % vs ciment CEM I
Énergie embarquée : -50 % par rapport à un ciment traditionnel
Empreinte carbone : env. 350 kg éq. CO₂/t
Produits disponibles : bordures, caniveaux, solutions drainantes, mobilier urbain
Solutions drainantes : infiltration naturelle des eaux pluviales
Aménagements : trottoirs, esplanades, pistes cyclables, parkings, espaces paysagers
Mobilier urbain : bancs et jardinières
Personnalisation : intégration possible de logos ou éléments graphiques
Teinte : aspect naturel pour intégration paysagère
Fabrication : partenariat industriel Materrup et Lib Industries
Objectif environnemental : réduction de l’empreinte carbone et adaptation climatique

Matériaux

  • Bétons

Divers

Domaines d’application : aménagement urbain et voirie

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
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