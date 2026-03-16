Materrup : des solutions bas carbone en ville

L’ALLIANCE DE LA TECHNOLOGIE BAS-CARBONE MATERRUP ET DU SAVOIR-FAIRE DE LIB INDUSTRIES

Ce partenariat illustre une ambition commune : construire la ville de demain avec des solutions plus durables, décarbonées et circulaires, tout en répondant aux exigences de qualité des acteurs de la construction, des travaux publics et de l’aménagement urbain.

En associant le ciment d’argile activée à froid MCC1® à l’expertise industrielle de Lib Industries, nous développons des solutions innovantes, performantes et esthétiques, créatrices de valeur environnementale et sociale.

La technologie MCC1® de MATERRUP transforme l’argile non calcinée en un ciment structurel bas carbone et circulaire. Fabriqué à partir d’argile activée à froid, ce ciment innovant constitue une solution locale, durable et performante pour les projets de construction et d’aménagement.

Issue de l’économie circulaire, cette ressource naturelle abondante permet de réduire immédiatement de moitié les émissions de CO₂ et l’énergie embarquée.

DES BÉTONS RESPONSABLES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MCC1®

Une gamme complète de bordures de voirie, caniveaux, solutions drainantes et mobilier urbain est désormais disponible pour l’aménagement des zones piétonnes et circulables : trottoirs, esplanades, pistes cyclables, espaces paysagers, parking.

Les solutions drainantes CILAO MATERRUP

Ces solutions favorisent l’infiltration naturelle des eaux pluviales, contribuent à rafraîchir les villes et participent à l’alimentation des nappes phréatiques.

Face aux enjeux du changement climatique, elles apportent une réponse concrète pour :

Limiter les îlots de chaleur urbains

Réduire le ruissellement des eaux pluviales

Préserver la biodiversité urbaine

Les bancs et jardinières GRAND’RUE MATERRUP

La gamme GRAND’RUE Materrup propose des bancs et jardinières conçus pour s’intégrer naturellement dans l’espace public.

Avec leur design sobre et leur teinte naturelle, ces éléments de mobilier urbain s’adaptent à de nombreux projets d’aménagement.

Ils peuvent également être personnalisés afin de valoriser l’identité des territoires grâce à l’intégration de logos, illustrations ou éléments graphiques selon faisabilité technique.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Les bétons Materrup allient performance technique et réduction significative de l’empreinte carbone :