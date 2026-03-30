LibVision® : système de plancher porteur à sous-face décorative

Le système LibVision® est un plancher poutrelles/hourdis porteur intégrant une fonction esthétique en sous-face, destiné à supprimer les opérations de finition rapportée (faux plafond, habillage bois).

Il associe les performances mécaniques d’un plancher béton traditionnel à une restitution fidèle de l’aspect bois, directement intégrée aux éléments préfabriqués.

Principe constructif

Le plancher LibVision® est constitué de :

Poutrelles treillis en béton armé

Entrevous (hourdis) décoratifs en béton moulé

L’ensemble forme un système porteur destiné à recevoir une table de compression coulée en œuvre, conformément aux règles de calcul des planchers poutrelles/hourdis.

Aspect de sous-face

La sous-face du plancher présente :

Une texture bois réaliste (veinage, relief, nuances)

Une uniformité visuelle après pose

Une suppression des reprises de finition

Le traitement de surface est conçu pour rendre le support béton visuellement et tactilement proche du bois, tout en conservant la durabilité du matériau minéral.

Finition et traitement

Teinte standard : gris

Possibilités de finition : Application avant pose (au sol) / Application après mise en œuvre

Produits recommandés :

Lasures adaptées pour produits en béton (teintées ou incolores)

Objectif :

Préserver et souligner le relief et le veinage

Adapter l’aspect à l’ambiance recherchée

Il est recommandé de réaliser un échantillon test avant traitement généralisé.

Mise en œuvre

La mise en œuvre suit les principes des planchers poutrelles/hourdis traditionnels :

Pose des poutrelles selon plan de calepinage Mise en place des hourdis avec emboîtement Vérification de l’alignement et du calage Mise en place des armatures complémentaires (treillis, chaînages) Coulage de la dalle de compression

Points de vigilance :

Respect des portées et charges admissibles

Continuité du coffrage (étanchéité)

Traitement des appuis et des rives

Études et dimensionnement

Chaque projet nécessite une étude préalable de dimensionnement, incluant :

Charges permanentes et d’exploitation

Portées libres

Conditions d’appui

Contraintes réglementaires (Eurocodes / DTU applicables)

Le système LibVision® s’intègre dans tout projet utilisant un plancher béton porteur, en neuf comme en rénovation.

Avantages techniques