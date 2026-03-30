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LibVision® : système de plancher porteur à sous-face décorative

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LIB INDUSTRIES

Le système LibVision® est un plancher poutrelles/hourdis porteur intégrant une fonction esthétique en sous-face, destiné à supprimer les opérations de finition rapportée (faux plafond, habillage bois).

Il associe les performances mécaniques d’un plancher béton traditionnel à une restitution fidèle de l’aspect bois, directement intégrée aux éléments préfabriqués.

Principe constructif

Le plancher LibVision® est constitué de :

  • Poutrelles treillis en béton armé
  • Entrevous (hourdis) décoratifs en béton moulé

L’ensemble forme un système porteur destiné à recevoir une table de compression coulée en œuvre, conformément aux règles de calcul des planchers poutrelles/hourdis.

Aspect de sous-face

La sous-face du plancher présente :

  • Une texture bois réaliste (veinage, relief, nuances)
  • Une uniformité visuelle après pose
  • Une suppression des reprises de finition

Le traitement de surface est conçu pour rendre le support béton visuellement et tactilement proche du bois, tout en conservant la durabilité du matériau minéral.

Finition et traitement

  • Teinte standard : gris
  • Possibilités de finition : Application avant pose (au sol) / Application après mise en œuvre

Produits recommandés :

  • Lasures adaptées pour produits en béton (teintées ou incolores)

Objectif :

  • Préserver et souligner le relief et le veinage
  • Adapter l’aspect à l’ambiance recherchée

Il est recommandé de réaliser un échantillon test avant traitement généralisé.

Mise en œuvre

La mise en œuvre suit les principes des planchers poutrelles/hourdis traditionnels :

  1. Pose des poutrelles selon plan de calepinage
  2. Mise en place des hourdis avec emboîtement
  3. Vérification de l’alignement et du calage
  4. Mise en place des armatures complémentaires (treillis, chaînages)
  5. Coulage de la dalle de compression

Points de vigilance :

  • Respect des portées et charges admissibles
  • Continuité du coffrage (étanchéité)
  • Traitement des appuis et des rives

Études et dimensionnement

Chaque projet nécessite une étude préalable de dimensionnement, incluant :

  • Charges permanentes et d’exploitation
  • Portées libres
  • Conditions d’appui
  • Contraintes réglementaires (Eurocodes / DTU applicables)

Le système LibVision® s’intègre dans tout projet utilisant un plancher béton porteur, en neuf comme en rénovation.

Avantages techniques

  • Gain de temps chantier (suppression des faux plafonds)
  • Réduction des corps d’état secondaires
  • Aspect décoratif intégré
  • Compatibilité avec systèmes constructifs courants
  • Durabilité du béton + esthétique bois

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poutrelles
Type : poutrelle treillis traditionnelle
Domaine d’emploi : conforme à un avis technique en vigueur
Poids : environ 13 kg/ml
Dimensions : à définir selon portée et charges
Fonction : reprise des charges permanentes et d’exploitation, support des hourdis, participation à la rigidité globale après coulage de la dalle de compression

Hourdis décoratifs
Matériau : béton moulé avec finition structurée imitation bois
Dimensions : 3 × 50 × 54 cm
Poids unitaire : 18,5 kg
Dispositifs intégrés : système rainure / languette : Auto alignement longitudinal - feuillures périphériques : Continuité du coffrage / Étanchéité aux laitances lors du coulage
Fonction : coffrage perdu, participation à la répartition des charges, support esthétique en sous-face

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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