LibVision® : système de plancher porteur à sous-face décorative
Le système LibVision® est un plancher poutrelles/hourdis porteur intégrant une fonction esthétique en sous-face, destiné à supprimer les opérations de finition rapportée (faux plafond, habillage bois).
Il associe les performances mécaniques d’un plancher béton traditionnel à une restitution fidèle de l’aspect bois, directement intégrée aux éléments préfabriqués.
Principe constructif
Le plancher LibVision® est constitué de :
- Poutrelles treillis en béton armé
- Entrevous (hourdis) décoratifs en béton moulé
L’ensemble forme un système porteur destiné à recevoir une table de compression coulée en œuvre, conformément aux règles de calcul des planchers poutrelles/hourdis.
Aspect de sous-face
La sous-face du plancher présente :
- Une texture bois réaliste (veinage, relief, nuances)
- Une uniformité visuelle après pose
- Une suppression des reprises de finition
Le traitement de surface est conçu pour rendre le support béton visuellement et tactilement proche du bois, tout en conservant la durabilité du matériau minéral.
Finition et traitement
- Teinte standard : gris
- Possibilités de finition : Application avant pose (au sol) / Application après mise en œuvre
Produits recommandés :
- Lasures adaptées pour produits en béton (teintées ou incolores)
Objectif :
- Préserver et souligner le relief et le veinage
- Adapter l’aspect à l’ambiance recherchée
Il est recommandé de réaliser un échantillon test avant traitement généralisé.
Mise en œuvre
La mise en œuvre suit les principes des planchers poutrelles/hourdis traditionnels :
- Pose des poutrelles selon plan de calepinage
- Mise en place des hourdis avec emboîtement
- Vérification de l’alignement et du calage
- Mise en place des armatures complémentaires (treillis, chaînages)
- Coulage de la dalle de compression
Points de vigilance :
- Respect des portées et charges admissibles
- Continuité du coffrage (étanchéité)
- Traitement des appuis et des rives
Études et dimensionnement
Chaque projet nécessite une étude préalable de dimensionnement, incluant :
- Charges permanentes et d’exploitation
- Portées libres
- Conditions d’appui
- Contraintes réglementaires (Eurocodes / DTU applicables)
Le système LibVision® s’intègre dans tout projet utilisant un plancher béton porteur, en neuf comme en rénovation.
Avantages techniques
- Gain de temps chantier (suppression des faux plafonds)
- Réduction des corps d’état secondaires
- Aspect décoratif intégré
- Compatibilité avec systèmes constructifs courants
- Durabilité du béton + esthétique bois
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poutrelles
Type : poutrelle treillis traditionnelle
Domaine d’emploi : conforme à un avis technique en vigueur
Poids : environ 13 kg/ml
Dimensions : à définir selon portée et charges
Fonction : reprise des charges permanentes et d’exploitation, support des hourdis, participation à la rigidité globale après coulage de la dalle de compression
Hourdis décoratifs
Matériau : béton moulé avec finition structurée imitation bois
Dimensions : 3 × 50 × 54 cm
Poids unitaire : 18,5 kg
Dispositifs intégrés : système rainure / languette : Auto alignement longitudinal - feuillures périphériques : Continuité du coffrage / Étanchéité aux laitances lors du coulage
Fonction : coffrage perdu, participation à la répartition des charges, support esthétique en sous-face
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Béton
- Plancher
- Poutrelles
- HOURDIS
- Lib industries
- Afficher plus
CILAO : pavé drainant
Les pavés avec écarteurs intégrés de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement. Ils permettent une...
APPUI SIEL : appui H à pose simplifiée
Breveté par Lib Industries, l’appui de fenêtre H est un élément fort de l’esthétique des façades. Grâce à sa forme en H, il simplifie et...
CILAO : dalles drainantes
Les dalles drainantes Cilao de Lib Industries, sont utilisées pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement. Le matériau drainant comblant les vides favorise...
CILAO : pavés poreux
Les pavés poreux Cilao de Lib Industries, sont utilisés pour les zones de stationnement privés ou publiques, essentiellement mais aussi sur les trottoirs, esplanades etc… Les...
Materrup : des solutions bas carbone en ville
L’ALLIANCE DE LA TECHNOLOGIE BAS-CARBONE MATERRUP ET DU SAVOIR-FAIRE DE LIB INDUSTRIES Ce partenariat illustre une ambition commune : construire la ville de demain avec des solutions plus durables,...
HYDROCYL : structure réservoir
Une solution en structure réservoir : HYDROCYL est une structure réservoir composée de cylindres creux en béton préfabriqué (L : 80 mm - Ø : 80 mm) Lors...