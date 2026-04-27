Moules silicone béton : précision et démoulage facile
Moules en silicone et polyuréthane pour la fabrication de produits préfabriqués en béton :
Lib Industries a acquis une expérience toute particulière dans la conception et la réalisation de moules et peaux pour la fabrication de pièces béton pour petite ou grande série.
Ces moules ou peau permettent de reproduire avec précision des formes complexes tout en garantissant une excellente qualité de finition.
Nos moules ou peaux sont réalisés à partir de matériaux souples et résistants qui par leur flexibilité facilite le démoulage, même pour des formes détaillées et complexes.
Avantages principaux :
- Grande précision : reproduction fidèle des aspects (pierre, bois, brique, lettrage, biomimétisme…)
- Souplesse : démoulage facile sans détériorer la pièce
- Durabilité : résistance à l’usure et aux cycles répétés
- Polyvalence : adapté à une large gamme de formes et de finitions
- Qualité esthétique : rendu haut de gamme des surfaces béton valorisant le produit fini.
- Personnalisation : possibilité d’insérer des logos, des blasons ou des illustrations.
Le processus de fabrication dans nos ateliers débute par la conception et la réalisation d’un modèle initial, sous forme de matrice. Sur ce modèle est ensuite appliqué l’élastomère, coulé de manière à en épouser fidèlement les moindres détails. Après une phase contrôlée de durcissement, cet élastomère forme un moule souple, précis, fidèle à la pièce originale.
Notre savoir-faire nous permet aujourd’hui de produire des moules suivant des procédés innovants.
Les moules en élastomères représentent une solution performante et esthétique pour la préfabrication béton.
Ils allient précision, souplesse et durabilité, répondant parfaitement à de multiples exigences.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : moules et peaux pour préfabrication béton
Procédé de fabrication : moulage sur matrice avec reproduction fidèle des détails
Précision : haute définition des textures et reliefs
Finitions réalisables : pierre, bois, brique, lettrage, motifs personnalisés
Flexibilité : forte élasticité facilitant le démoulage
Résistance : excellente tenue à l’usure et aux cycles répétés
Durabilité : adaptée aux productions en petite et grande série
Compatibilité : béton décoratif, architectural et technique
Démoulage : sans déformation ni détérioration des pièces
Personnalisation : intégration possible de logos, blasons, motifs spécifiques
Utilisation : préfabrication d’éléments béton (parements, panneaux, pièces techniques)
Qualité de surface : rendu esthétique haut de gamme
Entretien : nettoyage simple et réutilisation multiple
Matériaux
- Polyuréthane
- Silicone
Familles d'ouvrage
- Génie civil
Les tags associés
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