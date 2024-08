Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Découvrez notre colonne de douche automatique et thermostatique, une solution innovante et élégante pour votre salle de bains. Conçue avec des matériaux de haute qualité, elle offre à la fois fonctionnalité et esthétisme, tout en garantissant une sécurité optimale grâce à la technologie SECURITHERM.

Design et Matériaux :

Alimentation haute pour une installation facile.

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné, alliant robustesse et modernité.

Structure extra-plate avec fixations invisibles, pour un rendu épuré et élégant.

Fonctionnalités Automatiques :

Alimentation sur secteur 230/6 V pour une utilisation fiable et continue.

Détecteur de présence infrarouge : déclenchement automatique par approche de la main à 4 cm.

Arrêt automatique après environ 60 secondes pour économiser l'eau.

Rinçage périodique automatique de 60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation, garantissant une hygiène parfaite.

Performance et Sécurité :

Débit de 6 l/min à 3 bar, optimisé pour un usage efficace et éco-responsable.

Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit pour un confort d'utilisation durable.

Filtres et clapets antiretour accessibles, assurant une maintenance simplifiée.

Robinets d’arrêt intégrés pour une sécurité accrue.

Raccordement M1/2" par le haut pour une compatibilité universelle.

Adaptée aux PMR, cette colonne de douche électronique garantit une accessibilité optimale.

La Technologie SECURITHERM

Notre colonne de douche est équipée du mitigeur thermostatique SECURITHERM, offrant une sécurité et un confort incomparables :

Mitigeur thermostatique intégré dans la tête de la colonne pour un design compact.

Réglage de la température par l'installateur, avec une stabilité garantie à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide, protégeant ainsi les utilisateurs.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude, assurant un confort continu.

Informations Complémentaires

Prix public indicatif HT France 2024 : 451,84 €.

Garantie 30 ans, témoignant de la qualité et de la durabilité de notre produit.

Les avantages de la Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM :

Économie d'eau de 80 %

Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

Formes fuyantes, fixations invisibles

Labels et certifications (détail) :

ACS

WRAS

Belgaqua

DoP

Transformez votre expérience de douche avec notre colonne de douche automatique et thermostatique, alliant technologie avancée et design raffiné pour une satisfaction totale.