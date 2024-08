Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude

Découvrez le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, un équipement de pointe conçu pour offrir une sécurité maximale et un confort optimal. Idéal pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux, cliniques et adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), ce mitigeur est l'allié parfait pour garantir une douche sécurisée et agréable.

Technologie de Sécurité Avancée :

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide pour éviter les risques de brûlure.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide, empêchant toute brûlure accidentelle.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude, garantissant une température constante.

Conception Hygiénique et Durable :

Sans clapet antiretour sur les arrivées, limitant la prolifération bactérienne et assurant une eau plus saine.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch, offrant une surface sûre au toucher même en cas de températures élevées.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour un réglage précis du débit et de la température, et une durée de vie prolongée.

Performance Optimale :

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C, avec une butée de sécurité engagée à 39°C pour une utilisation sécurisée.

Possibilité de réaliser un choc thermique, facilitant l'entretien et la désinfection du système.

Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), et 6 l/min à 3 bar avec un pommeau de douche, pour une consommation d'eau maîtrisée.

Croisillon ERGO, pour une manipulation aisée et ergonomique.

Installation et Compatibilité :

Filtres intégrés sur arrivées M3/4", garantissant une eau propre et exempte d'impuretés.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm, pour une finition élégante et résistante.

À compléter avec un pommeau de douche ou une sortie murale selon vos besoins spécifiques.

Conforme aux exigences de la NF Médical, assurant une qualité et une conformité aux normes de santé strictes.

Informations Complémentaires

Mitigeur garanti 30 ans, témoignant de sa durabilité et de sa qualité supérieure.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX pour une installation parfaite.

Prix public indicatif HT France 2024 : 300,79 €.

Les avantages du mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude :

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide

Hygiène maximale : absence de clapet antiretour

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale

Thermostatique : stabilité de température totale

Labels et certifications (détail) :

ACS

HKWSD

Optez pour le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, kit 2/2, et transformez votre espace de douche en un lieu de confort et de sécurité incomparable. Parfaitement adapté pour un usage intensif et des environnements exigeants, il est le choix idéal pour garantir la satisfaction et la protection de tous les utilisateurs.