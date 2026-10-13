aroTHERM perform : Hautes performances pour grands besoins

aroTHERM perform : la pompe à chaleur haute puissance de Vaillant

Avec aroTHERM perform, Vaillant propose une pompe à chaleur air-eau haute température conçue pour répondre aux besoins de chauffage des grandes maisons individuelles et des logements présentant d'importantes déperditions thermiques. Disponible en deux modèles de 17 et 21 kW, elle s'adapte aussi bien aux projets de rénovation énergétique qu'aux constructions neuves.

Fonctionnant avec le fluide frigorigène naturel R290, aroTHERM perform assure une température de départ pouvant atteindre 75 °C lorsque la température extérieure est de -10 °C, et 70 °C par -15 °C. Cette capacité permet notamment de conserver les émetteurs de chauffage existants dans de nombreux projets de rénovation.

La pompe à chaleur intègre la plateforme électronique iQconnect, qui simplifie l'installation, la mise en service et le pilotage du chauffage. Grâce à sa passerelle Internet intégrée, les utilisateurs peuvent contrôler leur installation à distance depuis l'application myVAILLANT et suivre ses performances.

Pour faciliter son implantation, Vaillant équipe également aroTHERM perform de la fonction Flexible Space, destinée à réduire les contraintes liées aux distances de sécurité de l'unité extérieure. Le système Sound Safe System contribue au confort acoustique, avec une puissance sonore ErP annoncée à 50 dB(A) et un mode nuit permettant une réduction de 10 dB(A).

Polyvalente, aroTHERM perform répond aux besoins de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de rafraîchissement. Elle associe une puissance thermique élevée, une gestion connectée et une conception pensée pour faciliter le travail des installateurs.