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aroTHERM pro : la référence Vaillant sans contrainte d’espace

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VAILLANT

La pompe à chaleur aroTHERM pro de Vaillant est une solution aérothermique monobloc innovante, idéale pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire. Conçue pour répondre aux exigences des logements neufs comme en rénovation, elle se distingue par ses hautes performances, sa simplicité d’installation et son faible impact environnemental.

Grâce à son fluide frigorigène naturel R290, cette pompe à chaleur réduit considérablement son empreinte carbone tout en garantissant une efficacité énergétique optimale (jusqu’à A+++). Elle peut atteindre une température de départ jusqu’à 75°C, ce qui la rend compatible avec les installations existantes, notamment les radiateurs haute température.

Fonctionnant même par températures extérieures allant jusqu’à -25°C, l’aroTHERM pro assure un confort thermique constant en toutes saisons. Silencieuse (jusqu’à 30 dB(A) à 5 m), elle s’intègre parfaitement en environnement résidentiel.

Facile à installer grâce à sa conception monobloc ne nécessitant pas de manipulation de fluide, elle constitue une solution fiable et durable pour améliorer la performance énergétique des bâtiments tout en réduisant les consommations.

Les avantages de la pompe à chaleur aroTHERM pro :

  • Haute performance énergétique (jusqu’à A+++)
  • Compatible rénovation (jusqu’à 75°C)
  • Fonctionne jusqu’à -25°C extérieur
  • Fluide naturel R290 (faible impact environnemental)
  • Très silencieuse
  • Installation simplifiée (monobloc)
  • Chauffage, rafraîchissement et eau chaude en un seul système
  • Compatible photovoltaïque (optimisation des consommations)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : Pompe à chaleur air/eau monobloc
Fluide frigorigène : R290 (naturel)
Température de départ : jusqu’à 75°C
Température de fonctionnement : jusqu’à -25°C extérieur
Puissance : environ 4 à 18,7 kW selon modèles
COP : jusqu’à 4,7
Classe énergétique : jusqu’à A+++
Niveau sonore : environ 30 à 32 dB(A) à 5 m
Fonctions : chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire
Technologie : Inverter
Installation : monobloc (sans manipulation de fluide)
Compatibilité : systèmes photovoltaïques (PV Ready)
Production ECS : compatible avec ballon (jusqu’à 250 L et + selon configuration)

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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