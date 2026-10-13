geoCOMPACT exclusive : La révolution R290 à l'intérieur

La geoCOMPACT exclusive de Vaillant est une pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau utilisant le fluide frigorigène naturel R290 (propane).

Conçue pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, elle constitue une solution compacte adaptée aussi bien aux maisons individuelles neuves qu'aux projets de rénovation énergétique.

Disponible en trois puissances de 5, 8 et 11 kW, cette pompe à chaleur intègre un ballon d'eau chaude sanitaire. Elle permet d'atteindre une température d'eau chaude jusqu'à 70 °C sans appoint électrique, pour répondre notamment aux besoins d'un foyer de quatre personnes.

La geoCOMPACT exclusive se distingue par sa technologie brevetée SafeGuard, conçue pour faciliter l'installation d'une pompe à chaleur au R290 à l'intérieur du logement. Ce dispositif permet, selon Vaillant, de s'affranchir des équipements de sécurité supplémentaires habituellement associés à ce fluide, tels qu'une ventilation spécifique ou un détecteur de fuite.

Grâce à l'exploitation de l'énergie présente dans le sol, la pompe à chaleur bénéficie d'une source de chaleur relativement stable tout au long de l'année. Elle affiche une classe énergétique A+++ et une efficacité énergétique saisonnière pouvant atteindre 216 % à une température de départ de chauffage de 35 °C. Son compresseur modulant adapte la puissance fournie aux besoins du bâtiment afin de limiter les cycles de fonctionnement inutiles.

Équipée de la plateforme électronique iQconnect, la geoCOMPACT exclusive dispose d'une interface tactile de 17 pouces, d'une connectivité intégrée et de fonctionnalités de régulation intelligentes. Compatible avec l'application myVaillant, elle permet le pilotage à distance du chauffage et facilite les opérations de suivi, de mise en service et de maintenance pour les professionnels.