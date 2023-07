Barrière anti-inondation ESH-LN

Dimensions : section de profilé aluminium 300x57 mm. 7.3 Kg / ml de profilé.

Hauteur de protection jusqu’à 2.4 m et plus haut sur étude.

Longueur des profilés jusqu’à 6500 mm en une portée suivant la hauteur souhaitée de protection.

Section des rails d’extrémité 120 x 60 mm.

Composition : rails en acier galvanisé à chaud, profilés en aluminium extrudé, étriers de compression zingués, joints en EPDM et PE/PU, visserie HILTI ou FISHER selon les configurations de pose.

Modes d’installation possible : pose en applique intérieure, pose en applique extérieure, pose en tunnel.

Système étanche sur 4 co.