Porte étanche Acquastop Integra Swing

2 l’Eau Protection

La Porte étanche Acquastop Integra Swing est légère et étanche dès la fermeture et vous protège d'une inondation rapide d'origine orageuse ou d'une crue lente.                         

Conçues pour être des matériels de sécurité :

  • De par leur structure aluminium, ces portes sont légères et fiables.
  • La finition anodisé des profils aluminium permet d’obtenir une très bonne tenue esthétique dans le temps.
  • Ces portes s’intègrent parfaitement à un projet neuf ou de rénovation dans des locaux commerciaux, industriels ou de bureaux.
  • Les joints d’étanchéité sont clipsés dans le profil aluminium périmétrique de la porte permettant un maintien opérationnel aisé.

Faciles d’utilisation :

  • Ces portes fonctionnent comme une porte traditionnelle. Elles ne nécessitent pas d’entretien particulier ni de pièces amovibles à stocker.
  • La géométrie spécifique du joint périphérique permet d’obtenir l’étanchéité dès la fermeture de la porte avant même l’actionnement de la poignée de verrouillage.

Dimensions (fabrication sur mesure) : 1200 mm de large maximum, 2200 mm de haut maximum, possibilité d’ouverture jusqu’à 180°, le Poids du battant avoisine 20kg du m².
Compositions : composants en aluminium finition anodisée, accastillage en acier inoxydable.
Options : finitions aux couleurs du nuancier RAL, plusieurs solutions de verrouillage sont disponibles.

Les portes étanches sont idéales pour protéger tout bâtiment confronté à un problème d’inondation, qu’il s’agisse d’une inondation rapide d’origine orageuse ou d’une crue lente correspondant à un débordement de cours d’eau.

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

