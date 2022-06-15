La Porte étanche Acquastop Integra Swing est légère et étanche dès la fermeture et vous protège d'une inondation rapide d'origine orageuse ou d'une crue lente.

Conçues pour être des matériels de sécurité :

De par leur structure aluminium, ces portes sont légères et fiables.

La finition anodisé des profils aluminium permet d’obtenir une très bonne tenue esthétique dans le temps.

Ces portes s’intègrent parfaitement à un projet neuf ou de rénovation dans des locaux commerciaux, industriels ou de bureaux.

Les joints d’étanchéité sont clipsés dans le profil aluminium périmétrique de la porte permettant un maintien opérationnel aisé.

Faciles d’utilisation :