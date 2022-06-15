Barrière manuelle de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées
Barrière de rétention manuelle assurant le confinement d’eaux d’incendie et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. L’ouverture et la fermeture des barrières se font manuellement.
Conçues pour répondre à vos besoins :
- L’usinage de qualité des composants par notre constructeur allemand assure une efficacité optimale de ces barrières.
- L’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium revêtus d’une peinture permettent une tenue à la corrosion d’excellente qualité.
- Installation possible en applique ou entre tableaux.
- Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.
- Peuvent être installées de façon permanente.
- Plusieurs systèmes peuvent être liés avec un ou des poteaux intermédiaires amovibles. Des poteaux d’angle amovibles permettent de s’adapter àde nombreuses configurations de bâti.
Conçues pour la facilité d’utilisation :
- Pas d’outillage nécessaire lors de l’utilisation.
- Deux points de compression.
- Mise en oeuvre rapide.
- Peuvent être maintenues fermées de façon permanente.
Conçues selon les normes :
- Testées et certifiées TUV pour une rétention de 72 heures.
- Fabrication allemande.
- Fabrication en acier galvanisé à chaud ISO 1461/1999.
- Extrusions en aluminium BS1474.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : largeur de protection en une portée = 6500mm maxi selon la hauteur de protection, hauteurs de protection standard en mm : 200/300/400/500/600...etc.
Normes : certification TUV pour rétention de 72 heures, fabrication en acier galvanisé à chaud ISO 1461/1999, extrusions en aluminium : BS 1474, sections en acier inoxydable : EN 10088.
Modes d’installation : en applique sur façade de l’ouverture, entre tableaux de l’ouverture, en intérieur bâtiment, en extérieur bâtiment, installation en une portée, installation multiportée avec poteaux inter-médiaires (amovibles), entourage de zones à risque avec poteaux d’angle (amovibles).
Matériaux : composants en acier galvanisé et aluminium, tous les composants sont conçus pour résister aux produits chimiques et polluants, joints en EPDM, joints brevetés évitant l’obstruction par des boues et des limons, joints résistants aux intempéries et aux UV.
Poids des traverses horizontales : hauteur 200 mm : 6,28 kg/ ml, hauteur 300 mm : 5,53 kg/ ml, hauteur 400 mm : 12,70 kg/ ml, hauteur 500 mm : 11,94 kg/ ml, hauteur 600 mm : 11,20 kg/ ml
Fixations certifiées par Hilti™ ou Fisher™, possibilité de fixation par soudure sur bâti métallique.
Divers
Barrière de rétention manuelle pour retenir les eaux d'incendie et d'eaux polluées et pour garantir la protection contre les inondations. Installation possible en applique ou entre tableaux. Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment. Installation en une portée ou en multiportée avec poteaux intermédiaires amovibles. Entourage de zones à risque avec poteaux d’angle amovibles.
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Barrière pivotante de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées
Barrière de rétention pivotante assurant le confinement d’eaux d’incendies et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. Actionnement...
Portail anti-inondation coulissant
Portail coulissant étanche, idéal pour remplacer un portail existant et protéger votre accès des inondations. Conçus pour répondre à vos besoins : Systèmes...
Barrière anti-inondation Acquastop Classic
La barrière Acquastop Classic est une protection anti-inondation ergonomique et esthétique constituée d’un profilé aluminium équipé de joints d’étanchéité....
Portail anti-inondation Basic Swing
Une fois fermé, le portillon étanche Acquastop Basic Swing protège votre accès des inondations jour et nuit. Protection anti-inondation économique, permanente et pérenne. Conçus...
Trappe étanche Trapao
Les Trapao sont des trappes conçues pour protéger automatiquement les réseaux enterrés nécessitant des puits de ventilation. Les trappes sont installées au niveau...
Barrière anti-inondation ESH-LN
Adaptable à tous projets et conçue sur mesure, cette barrière anti-inondations est fiable et pérenne. Il s'agit d'un batardeau qui a été testé et...
Barrière anti-inondation automatique LEVALEAU
Conçus pour répondre à vos besoins : • Barrière permanente conçue sur-mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire...
Portail anti-inondation sans seuil
Portail étanche sans seuil à battants en aluminium ou en acier inoxydable avec mécanisme manuel de compression au sol. Conçu pour le milieu industriel et adapté aux passages...
Porte étanche Acquastop Integra Swing
La Porte étanche Acquastop Integra Swing est légère et étanche dès la fermeture et vous protège d'une inondation rapide d'origine orageuse ou...