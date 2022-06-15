ConnexionS'abonner
Barrière manuelle de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées

2 l'Eau Protection

Barrière de rétention manuelle assurant le confinement d’eaux d’incendie et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. L’ouverture et la fermeture des barrières se font manuellement.

Conçues pour répondre à vos besoins :

  • L’usinage de qualité des composants par notre constructeur allemand assure une efficacité optimale de ces barrières. 
  • L’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium revêtus d’une peinture permettent une tenue à la corrosion d’excellente qualité.
  • Installation possible en applique ou entre tableaux.
  • Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.
  • Peuvent être installées de façon permanente.
  • Plusieurs systèmes peuvent être liés avec un ou des poteaux intermédiaires amovibles. Des poteaux d’angle amovibles permettent de s’adapter àde nombreuses configurations de bâti.

Conçues pour la facilité d’utilisation :

  • Pas d’outillage nécessaire lors de l’utilisation.
  • Deux points de compression.
  • Mise en oeuvre rapide.
  • Peuvent être maintenues fermées de façon permanente.                  

Conçues selon les normes :

  • Testées et certifiées TUV pour une rétention de 72 heures.    
  • Fabrication allemande.
  • Fabrication en acier galvanisé à chaud ISO 1461/1999.
  • Extrusions en aluminium BS1474.

Caractéristiques techniques

Dimensions : largeur de protection en une portée = 6500mm maxi selon la hauteur de protection, hauteurs de protection standard en mm : 200/300/400/500/600...etc.
Normes : certification TUV pour rétention de 72 heures, fabrication en acier galvanisé à chaud ISO 1461/1999, extrusions en aluminium : BS 1474, sections en acier inoxydable : EN 10088.
Modes d’installation : en applique sur façade de l’ouverture, entre tableaux de l’ouverture, en intérieur bâtiment, en extérieur bâtiment, installation en une portée, installation multiportée avec poteaux inter-médiaires (amovibles), entourage de zones à risque avec poteaux d’angle (amovibles).
Matériaux : composants en acier galvanisé et aluminium, tous les composants sont conçus pour résister aux produits chimiques et polluants, joints en EPDM, joints brevetés évitant l’obstruction par des boues et des limons, joints résistants aux intempéries et aux UV.
Poids des traverses horizontales : hauteur 200 mm : 6,28 kg/ ml, hauteur 300 mm : 5,53 kg/ ml, hauteur 400 mm : 12,70 kg/ ml, hauteur 500 mm : 11,94 kg/ ml, hauteur 600 mm : 11,20 kg/ ml
Fixations certifiées par Hilti™ ou Fisher™, possibilité de fixation par soudure sur bâti métallique.

Barrière de rétention manuelle pour retenir les eaux d'incendie et d'eaux polluées et pour garantir la protection contre les inondations. Installation possible en applique ou entre tableaux. Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment. Installation en une portée ou en multiportée avec poteaux intermédiaires amovibles. Entourage de zones à risque avec poteaux d’angle amovibles.

  • Génie civil
  • Industrie
  • Tertiaire

2 l'Eau Protection

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

