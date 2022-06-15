Barrière manuelle de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées

Barrière de rétention manuelle assurant le confinement d’eaux d’incendie et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. L’ouverture et la fermeture des barrières se font manuellement.

Conçues pour répondre à vos besoins :

L’usinage de qualité des composants par notre constructeur allemand assure une efficacité optimale de ces barrières.

L’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium revêtus d’une peinture permettent une tenue à la corrosion d’excellente qualité.

Installation possible en applique ou entre tableaux.

Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.

Peuvent être installées de façon permanente.

Plusieurs systèmes peuvent être liés avec un ou des poteaux intermédiaires amovibles. Des poteaux d’angle amovibles permettent de s’adapter àde nombreuses configurations de bâti.

Conçues pour la facilité d’utilisation :

Pas d’outillage nécessaire lors de l’utilisation.

Deux points de compression.

Mise en oeuvre rapide.

Peuvent être maintenues fermées de façon permanente.

Conçues selon les normes :