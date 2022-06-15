ConnexionS'abonner
Fermer

Portail anti-inondation coulissant

Partager le produit
2 l’Eau Protection

Portail coulissant étanche, idéal pour remplacer un portail existant et protéger votre accès des inondations.

Conçus pour répondre à vos besoins :

  • Systèmes permanents conçus sur mesure suivant le type d’inondation auquel ils doivent faire face.
  • Appropriés pour une utilisation quotidienne.

Conçus pour une mise en étanchéité rapide :

  • Poignée facilitant la manoeuvre du portail.
  • Après fermeture du portail, l’actionnement de la mollette de compression suffit à rendre le dispositif étanche.

Conçus pour durer :

  • Conception 3D du portail suivant les cotes d’ouverture et le niveau de protection.
  • Usinage de qualité des composants.
  • Les éléments de frottement sont en inox, les paliers sont en bronze.
  • Le remplacement des joints est aisé, sans dépose du portail.
  • Entretien réduit.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : sur mesure
Compositions : composants en aluminium, inox, acier, polyéthylène ; joints EPDM d’étanchéité résistants aux intempéries et aux UV.
Modes d’installation possibles : en applique extérieure, possibilité d’installation en applique intérieure avec zone d’étanchéité intermédiaire.
Options : structure inox, structure pleine, barreaudage ou autre selon les besoins esthétiques, thermo laquage des éléments selon le nuancier RAL, sécurisation par clé ou autre procédé en position fermée et/ou en position ouverte.

Divers

Permet de clore rapidement votre propriété ou votre résidence de façon étanche.
Appropriés pour une utilisation quotidienne.

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
2 l’Eau Protection - Batiweb

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.