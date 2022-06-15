Portail anti-inondation coulissant

Dimensions : sur mesure

Compositions : composants en aluminium, inox, acier, polyéthylène ; joints EPDM d’étanchéité résistants aux intempéries et aux UV.

Modes d’installation possibles : en applique extérieure, possibilité d’installation en applique intérieure avec zone d’étanchéité intermédiaire.

Options : structure inox, structure pleine, barreaudage ou autre selon les besoins esthétiques, thermo laquage des éléments selon le nuancier RAL, sécurisation par clé ou autre procédé en position fermée et/ou en position ouverte.