Portail anti-inondation coulissant
Portail coulissant étanche, idéal pour remplacer un portail existant et protéger votre accès des inondations.
Conçus pour répondre à vos besoins :
- Systèmes permanents conçus sur mesure suivant le type d’inondation auquel ils doivent faire face.
- Appropriés pour une utilisation quotidienne.
Conçus pour une mise en étanchéité rapide :
- Poignée facilitant la manoeuvre du portail.
- Après fermeture du portail, l’actionnement de la mollette de compression suffit à rendre le dispositif étanche.
Conçus pour durer :
- Conception 3D du portail suivant les cotes d’ouverture et le niveau de protection.
- Usinage de qualité des composants.
- Les éléments de frottement sont en inox, les paliers sont en bronze.
- Le remplacement des joints est aisé, sans dépose du portail.
- Entretien réduit.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : sur mesure
Compositions : composants en aluminium, inox, acier, polyéthylène ; joints EPDM d’étanchéité résistants aux intempéries et aux UV.
Modes d’installation possibles : en applique extérieure, possibilité d’installation en applique intérieure avec zone d’étanchéité intermédiaire.
Options : structure inox, structure pleine, barreaudage ou autre selon les besoins esthétiques, thermo laquage des éléments selon le nuancier RAL, sécurisation par clé ou autre procédé en position fermée et/ou en position ouverte.
Divers
Permet de clore rapidement votre propriété ou votre résidence de façon étanche.
Appropriés pour une utilisation quotidienne.
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Barrière pivotante de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées
Barrière de rétention pivotante assurant le confinement d’eaux d’incendies et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. Actionnement...
Barrière anti-inondation Acquastop Classic
La barrière Acquastop Classic est une protection anti-inondation ergonomique et esthétique constituée d’un profilé aluminium équipé de joints d’étanchéité....
Barrière manuelle de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées
Barrière de rétention manuelle assurant le confinement d’eaux d’incendie et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. L’ouverture...
Portail anti-inondation Basic Swing
Une fois fermé, le portillon étanche Acquastop Basic Swing protège votre accès des inondations jour et nuit. Protection anti-inondation économique, permanente et pérenne. Conçus...
Trappe étanche Trapao
Les Trapao sont des trappes conçues pour protéger automatiquement les réseaux enterrés nécessitant des puits de ventilation. Les trappes sont installées au niveau...
Barrière anti-inondation ESH-LN
Adaptable à tous projets et conçue sur mesure, cette barrière anti-inondations est fiable et pérenne. Il s'agit d'un batardeau qui a été testé et...
Barrière anti-inondation automatique LEVALEAU
Conçus pour répondre à vos besoins : • Barrière permanente conçue sur-mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire...
Portail anti-inondation sans seuil
Portail étanche sans seuil à battants en aluminium ou en acier inoxydable avec mécanisme manuel de compression au sol. Conçu pour le milieu industriel et adapté aux passages...
Porte étanche Acquastop Integra Swing
La Porte étanche Acquastop Integra Swing est légère et étanche dès la fermeture et vous protège d'une inondation rapide d'origine orageuse ou...