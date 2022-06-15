Barrière anti-inondation automatique LEVALEAU

Conçus pour répondre à vos besoins :

• Barrière permanente conçue sur-mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.

• Utilise l’eau de la crue pour se lever : aucun besoin d’énergie pour faire fonctionner le dispositif.

• Dispositif robuste et fiable.

• Solution discrète : la barrière est entièrement cachée hors période d’inondation.

Conçus pour la facilité d’utilisation :

• Système entièrement automatique, ne nécessitant pas d’intervention humaine

• Pas de matériel à transporter et à stocker.

• Système nécessitant peu de maintenance. Aucun risque de panne électrique ou électronique.

Conçus pour durer :

• Usinage de qualité haut de gamme des composants.

• Bassin en acier ou en béton précontraint pour résister à des efforts importants.

• Testé et approuvé en situation de séisme S1 et S2 dans le cadre d’un AO post-Fukushima pour EDF.