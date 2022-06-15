ConnexionS'abonner
Barrière anti-inondation automatique LEVALEAU

2 l’Eau Protection

Conçus pour répondre à vos besoins :

•  Barrière permanente conçue sur-mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.

•  Utilise l’eau de la crue pour se lever : aucun besoin d’énergie pour faire fonctionner le dispositif.

• Dispositif robuste et fiable.

• Solution discrète : la barrière est entièrement cachée hors période d’inondation.

Conçus pour la facilité d’utilisation :

•  Système entièrement automatique, ne nécessitant pas d’intervention humaine

• Pas de matériel à transporter et à stocker.

•  Système nécessitant peu de maintenance. Aucun risque de panne électrique ou électronique.

Conçus pour durer :

•  Usinage de qualité haut de gamme des composants.

•  Bassin en acier ou en béton précontraint pour résister à des efforts importants.

•  Testé et approuvé en situation de séisme S1 et S2 dans le cadre d’un AO post-Fukushima pour EDF.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : sur mesure en largeur par modules à assembler, hauteurs de protection de 50cm à 2m50.
Composition : composants en matériaux composites et fibre de verre à haute résistance, connexions renforcées des modules en inox, joints d’étanchéité résistants aux intempéries et aux UV, bassin en béton précontraint ou en acier.
Modes d’installation possibles : en front de mer, pour protéger des routes, sur des quais, le long des berges de rivières, entrées de propriétés/parkings, protections de bâtiments et usines.
Options : pompe de relevage en fond de bassin selon la configuration de l’installation, bassin en acier, activation à distance par pompage d’eau dans le bassin, télémétrie et capteurs

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

2 l’Eau Protection - Batiweb

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Plus d'informations


