Barrière anti-inondation automatique LEVALEAU
Conçus pour répondre à vos besoins :
• Barrière permanente conçue sur-mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.
• Utilise l’eau de la crue pour se lever : aucun besoin d’énergie pour faire fonctionner le dispositif.
• Dispositif robuste et fiable.
• Solution discrète : la barrière est entièrement cachée hors période d’inondation.
Conçus pour la facilité d’utilisation :
• Système entièrement automatique, ne nécessitant pas d’intervention humaine
• Pas de matériel à transporter et à stocker.
• Système nécessitant peu de maintenance. Aucun risque de panne électrique ou électronique.
Conçus pour durer :
• Usinage de qualité haut de gamme des composants.
• Bassin en acier ou en béton précontraint pour résister à des efforts importants.
• Testé et approuvé en situation de séisme S1 et S2 dans le cadre d’un AO post-Fukushima pour EDF.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : sur mesure en largeur par modules à assembler, hauteurs de protection de 50cm à 2m50.
Composition : composants en matériaux composites et fibre de verre à haute résistance, connexions renforcées des modules en inox, joints d’étanchéité résistants aux intempéries et aux UV, bassin en béton précontraint ou en acier.
Modes d’installation possibles : en front de mer, pour protéger des routes, sur des quais, le long des berges de rivières, entrées de propriétés/parkings, protections de bâtiments et usines.
Options : pompe de relevage en fond de bassin selon la configuration de l’installation, bassin en acier, activation à distance par pompage d’eau dans le bassin, télémétrie et capteurs
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
