Portail anti-inondation sans seuil
Portail étanche sans seuil à battants en aluminium ou en acier inoxydable avec mécanisme manuel de compression au sol. Conçu pour le milieu industriel et adapté aux passages publics.
Conçus pour répondre à vos besoins :
- Systèmes permanents conçus sur mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.
- Appropriés pour une utilisation constante et quotidienne.
- Peuvent être installés sur n’importe quelle surface imperméable.
- Pas besoin de créer de rampe : sol plat, lisse et plan.
Conçus pour la facilité d’utilisation :
- Faciles à manipuler, la fermeture étanche se faisant grâce aux manivelles et poignées de compression sur le gond pour compresser les joints étanches.
- Installation facile : une seule personne suffit pour le faire fonctionner, pas de matériel à transporter.
- Accès totalement libre.
- Les versions aluminium sont 70% plus légères que les portails en acier.
- Le mécanisme de levage lève le portail au-dessus du trottoir (20cm), mécanisme sans à-coups, point unique de fermeture.
Conçus pour durer :
- Résistance du matériel calculée selon les conditions hydrauliques.
- Usinage de qualité haut de gamme des composants en aluminium, acier ou inox.
- Durée de vie du système estimée à : 50 ans.
- Durée de vie des joints estimée à : 25 ans.
- Sections en acier inoxydable aux normes EN10088.
- Extrusions en aluminium BS1474.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : sur mesure de 60cm à 1m50 de haut en aluminium jusqu’à 4m d’ouverture (au-delà, en acier), disponible en ouverture à 270°, possibilité de portail double avec poteau amovible intermédiaire.
Compositions : composants en acier ou inox, joints d’étanchéité EPDM résistants aux intempéries et aux UV, roulements lubrifiés à vie, visserie certifiée par HILTI™ ou FISHER™.
Divers
Protection étanche permanente fiable et rapide pour vos rues et passages.
