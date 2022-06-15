Portail anti-inondation sans seuil

Portail étanche sans seuil à battants en aluminium ou en acier inoxydable avec mécanisme manuel de compression au sol. Conçu pour le milieu industriel et adapté aux passages publics.

Conçus pour répondre à vos besoins :

Systèmes permanents conçus sur mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.

Appropriés pour une utilisation constante et quotidienne.

Peuvent être installés sur n’importe quelle surface imperméable.

Pas besoin de créer de rampe : sol plat, lisse et plan.

Conçus pour la facilité d’utilisation :

Faciles à manipuler, la fermeture étanche se faisant grâce aux manivelles et poignées de compression sur le gond pour compresser les joints étanches.

Installation facile : une seule personne suffit pour le faire fonctionner, pas de matériel à transporter.

Accès totalement libre.

Les versions aluminium sont 70% plus légères que les portails en acier.

Le mécanisme de levage lève le portail au-dessus du trottoir (20cm), mécanisme sans à-coups, point unique de fermeture.

Conçus pour durer :