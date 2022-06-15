ConnexionS'abonner
Portail anti-inondation sans seuil

2 l’Eau Protection

Portail étanche sans seuil à battants en aluminium ou en acier inoxydable avec mécanisme manuel de compression au sol. Conçu pour le milieu industriel et adapté aux passages publics.

Conçus pour répondre à vos besoins :

  • Systèmes permanents conçus sur mesure suivant le type d’inondation à laquelle ils doivent faire face.
  • Appropriés pour une utilisation constante et quotidienne.
  • Peuvent être installés sur n’importe quelle surface imperméable.
  • Pas besoin de créer de rampe : sol plat, lisse et plan.

Conçus pour la facilité d’utilisation :

  • Faciles à manipuler, la fermeture étanche se faisant grâce aux manivelles et poignées de compression sur le gond pour compresser les joints étanches.
  • Installation facile : une seule personne suffit pour le faire fonctionner, pas de matériel à transporter.
  • Accès totalement libre.
  • Les versions aluminium sont 70% plus légères que les portails en acier.
  • Le mécanisme de levage lève le portail au-dessus du trottoir (20cm), mécanisme sans à-coups, point unique de fermeture.

Conçus pour durer :

  • Résistance du matériel calculée selon les conditions hydrauliques.
  • Usinage de qualité haut de gamme des composants en aluminium, acier ou inox.
  • Durée de vie du système estimée à : 50 ans.
  • Durée de vie des joints estimée à : 25 ans.
  • Sections en acier inoxydable aux normes EN10088.
  • Extrusions en aluminium BS1474.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : sur mesure de 60cm à 1m50 de haut en aluminium jusqu’à 4m d’ouverture (au-delà, en acier), disponible en ouverture à 270°, possibilité de portail double avec poteau amovible intermédiaire.
Compositions : composants en acier ou inox, joints d’étanchéité EPDM résistants aux intempéries et aux UV, roulements lubrifiés à vie, visserie certifiée par HILTI™ ou FISHER™.

Divers

Protection étanche permanente fiable et rapide pour vos rues et passages.
2 l’Eau Protection - Batiweb

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Plus d'informations


