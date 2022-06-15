ConnexionS'abonner
Trappe étanche Trapao

2 l’Eau Protection

Les Trapao sont des trappes conçues pour protéger automatiquement les réseaux enterrés nécessitant des puits de ventilation. Les trappes sont installées au niveau de ces puits. En cas d’inondation ou de fortes pluies, la trappe se ferme automatiquement et retient l’eau qui pourrait s’écouler dans le réseau à protéger. Lorsque l’épisode critique est terminé, la trappe se relève automatiquement. Le puit des réseaux enterrés de ventilation est de nouveau opérationnel. Ce dispositif est automatique et fonctionne sans électricité et sans intervention humaine.

Fonctionnement :

Nous avons développé 5 modèles de dimension standard. Notre bureau d’étude est en capacité de modéliser les Trapao sur mesure et de proposer des solutions adaptées aux contraintes du site à protéger. Les trappes modélisées sont dimensionnées pour résister à la pression que l’eau risque d’exercer sur le réservoir de la Trapao.

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Divers

Les Trapao trappes étanches protègent les réseaux de chauffage urbains parisiens (réseaux CPCU).
Elles peuvent être utilisées pour protéger des conduits et puits de ventilation sous le niveau de la chaussée.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Tertiaire

2 l'Eau Protection

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

