Barrière pivotante de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées

Barrière de rétention pivotante assurant le confinement d’eaux d’incendies et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. Actionnement manuel, la descente de la barrière est freinée par vérin hydraulique.

Conçues pour répondre à vos besoins :

L’usinage de qualité des composants par notre constructeur allemand assure une efficacité optimale de ces barrières.

L’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium revêtus d’une peinture permettent une tenue à la corrosion d’excellente qualité.

Installation en applique ou entre tableaux.

Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.

Verrouillage en position basse pour l’étanchéité et verrouillage en position haute pour la sécurité des personnes et des véhicules.

Peuvent être maintenues fermées de façon permanente.

Conçues pour la facilité d’utilisation :

Pas d’outillage nécessaire lors de l’utilisation.

Point unique de compression.

Mise en oeuvre rapide.

Les vérins à gaz permettent une assistance optimale pour fer-mer et ouvrir manuellement les barrières sans efforts.

Conçues selon les normes :