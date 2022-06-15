ConnexionS'abonner
Fermer

Barrière pivotante de rétention d’eaux d’incendie et d’eaux polluées

Partager le produit
2 l’Eau Protection

Barrière de rétention pivotante assurant le confinement d’eaux d’incendies et d’eaux polluées à l’intérieur des bâtiments. Actionnement manuel, la descente de la barrière est freinée par vérin hydraulique

Conçues pour répondre à vos besoins :

  • L’usinage de qualité des composants par notre constructeur allemand assure une efficacité optimale de ces barrières.
  • L’utilisation d’acier galvanisé et d’aluminium revêtus d’une peinture permettent une tenue à la corrosion d’excellente qualité.
  • Installation en applique ou entre tableaux.
  • Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.
  • Verrouillage en position basse pour l’étanchéité et verrouillage en position haute pour la sécurité des personnes et des véhicules.
  • Peuvent être maintenues fermées de façon permanente.

Conçues pour la facilité d’utilisation :

  • Pas d’outillage nécessaire lors de l’utilisation.
  • Point unique de compression.
  • Mise en oeuvre rapide.
  • Les vérins à gaz permettent une assistance optimale pour fer-mer et ouvrir manuellement les barrières sans efforts.

Conçues selon les normes :

  • Testées et certifiées TUV pour une rétention de 72 heures.
  • Fabrication allemande.
  • Fabrication en acier galvanisé à chaud ISO 1461/1999.
  • Extrusions en aluminium BS1474.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : largeur de protection en une seule portée = 4000mm maxi selon la hauteur de protection, hauteurs de protection standard en mm : 300/400/500/600, plusieurs systèmes peuvent être liés avec un support central amovible (voir fiche B2P)
Normes : certification TUV pour rétention de 72 heures, fabrication en acier trempé galvanisé : ISO 1461/1999, extrusions en aluminium : BS 1474.
Modes d’installation : en applique sur façade de l’ouverture, entre tableaux de l’ouverture, en intérieur bâtiment, en extérieur bâtiment.
Matériaux : composants en acier galvanisé et aluminium, tous les composants sont conçus pour résister aux produits chimiques et polluants, joints en EPDM, joints brevetés protègent de l’obstruction par les boues et les limons, joints résistants aux intempéries et aux UV.
Fixations : certifiées par HILTI™ ou FISCHER™, possibilités de fixation par boulonnage sur bâti métallique.
Options : finitions en couleurs du nuancier RAL, poteau central amovible pour deux portées, poutre de sol, matériaux adaptables en fonction des produits chimiques à retenir.

Divers

Barrière pivotante de rétention pour retenir les eaux d'incendie et d'eaux polluées et pour garantir la protection contre les inondations.
Mise en oeuvre rapide pour protéger des accès avec un passage fréquent et quotidien en milieu industriel.
Évite la création de dos d’âne en laissant le seuil plat et lisse, ce qui minimise les risques d’incidents lors des manutentions avec les chariots élévateurs.Installation possible en applique ou entre tableaux.
Installation en intérieur comme en extérieur bâtiment.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
2 l’Eau Protection - Batiweb

2 l’Eau Protection est une entreprise familiale créée à Paris en 2003 puis...

1202 Keronvel - Trégondern
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.