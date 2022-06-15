ConnexionS'abonner
Portail anti-inondation Basic Swing

2 l’Eau Protection

Une fois fermé, le portillon étanche Acquastop Basic Swing protège votre accès des inondations jour et nuit. Protection anti-inondation économique, permanente et pérenne.

Conçus pour répondre à vos besoins

  • Le Basic Swing peut être installé pour une entrée jusqu’à 3 mètres de large et 1 mètre 45 de hauteur. Au delà de 3 mètres, nous pouvons étudier la faisabilité de votre projet.
  • Les joints étanches sur trois côtés se compressent sur le dormant. La poignée est placée sur la partie supérieure pour ouvrir et fermer le portillon.
  • Basic Swing peut être installé en tunnel ou en applique sur les murs de votre entrée à protéger.

Conçus pour la facilité d’utilisation :

  • Pour protéger votre entrée des inondations, il vous suffit de refermer votre portail. Un loqueteau à ressort situé sur le vantail permet la fermeture et le maintien du portail.
  • Les charnières robustes sur le dormant permettent une ouverture à 180° de la porte.
  • La position des charnières est définie au moment de la commande.

Avantages du produit :

  • Dispositif sur place en permanence
  • Longue durée de vie du produit
  • Économique
  • Fabriqué sur mesure

Fiche technique

Divers

Le Portail anti-inondation Acquastop BAsic Swing protège de façon permanente contre les inondations toutes vos entrées d’eaux éventuelles pour votre maison, votre entrée de garage, votre cave, votre commerce, vos locaux techniques…

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

