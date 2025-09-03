ConnexionS'abonner
Fermer

Caillebotis "NBB-10B" 10 mm - Normé - bords biseautés

ROMUS
Partager : 

Caillebotis en caoutchouc 100% naturel, idéal pour nettoyer les chaussures dans les entrées de bâtiment, mais également de sécuriser les accès sur les passerelles, les escaliers ou les chemins d’accès grâce à sa surface antidérapante.

  • Conforme à la norme PMR d’accessibilité dans les ERP pour toutes les personnes en situation de handicap grâce à ses petits trous de Ø 14 mm (inférieur à 20mm).
  • Antidérapant R9, il évite les glissades et les chutes.
  • Très résistant à l’abrasion mais aussi au gel et aux UV.
  • Drainant en face inférieure grâce à ses picots.
  • Peut aisément être installé à l’extérieur comme à l’intérieur.
  • Convient à un lavage haute pression
  • Existe en plaque ou en rouleau.
  • Si pose en cheminement, il est conseillé de fixer les extrémités du rouleau à l’aide d’une barre de seuil.

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Réf. 18760     Plaque bords droits     Plaque 1,50 m x 1 m     7,3 kg/m²     En fosse        
Réf. 18762     Plaque bords biseautés     Plaque 1,50 m x 0,90 m     8.5 kg/m²     Pose libre        
Réf. 28760     Rouleau bords droits     Rouleau 1 m x 10 m     7,3 kg/m²     En cheminement

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.