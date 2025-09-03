Caillebotis "NBB-10B" 10 mm - Normé - bords biseautés

Caillebotis en caoutchouc 100% naturel, idéal pour nettoyer les chaussures dans les entrées de bâtiment, mais également de sécuriser les accès sur les passerelles, les escaliers ou les chemins d’accès grâce à sa surface antidérapante.

Conforme à la norme PMR d’accessibilité dans les ERP pour toutes les personnes en situation de handicap grâce à ses petits trous de Ø 14 mm (inférieur à 20mm).

Antidérapant R9, il évite les glissades et les chutes.

Très résistant à l’abrasion mais aussi au gel et aux UV.

Drainant en face inférieure grâce à ses picots.

Peut aisément être installé à l’extérieur comme à l’intérieur.

Convient à un lavage haute pression

Existe en plaque ou en rouleau.

Si pose en cheminement, il est conseillé de fixer les extrémités du rouleau à l’aide d’une barre de seuil.