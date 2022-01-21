ConnexionS'abonner
Fermer

Graphipan® 31 ECA : Panneau de polystyrène expansé graphité à empreinte carbone améliorée pour l'isolation des prémurs

Partager le produit
HIRSCH Isolation

Le panneau Graphipan® 31 ECA en polystyrène expansé graphité est à Empreinte Carbone Améliorée. La gamme ECA - Empreinte Carbone Améliorée – est la première née de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Graphipan® 31 ECA est dédié à l’isolation thermique des prémurs isolés. Il est particulièrement adapté pour les applications industrielles. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.
Certifié ACERMI et ISCC Carbone Durable, Graphipan® 31 ECA vous offre également tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Les + produit :

  • Léger, non hydrophile, bonne durabilité
  • Excellente durabilité en milieu humide
  • Répond aux exigences de la RE 2020
  • Disponible et adaptable dans de nombreux formats
  • Certifié ISCC Plus

Matériaux :

  • Polystyrène expansé

Labels et Certifications :

  • Produit certifié Acermi

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Conductivité thermique : 0,031 W/(m.K)
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (20 à 300 mm) : 120 kPa
Réaction au feu : Euroclasse E

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
HIRSCH Isolation - Batiweb

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.