Graphipan® 31 ECA : Panneau de polystyrène expansé graphité à empreinte carbone améliorée pour l'isolation des prémurs

Le panneau Graphipan® 31 ECA en polystyrène expansé graphité est à Empreinte Carbone Améliorée. La gamme ECA - Empreinte Carbone Améliorée – est la première née de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Graphipan® 31 ECA est dédié à l’isolation thermique des prémurs isolés. Il est particulièrement adapté pour les applications industrielles. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC Carbone Durable, Graphipan® 31 ECA vous offre également tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !



Les + produit :

Léger, non hydrophile, bonne durabilité

Excellente durabilité en milieu humide

Répond aux exigences de la RE 2020

Disponible et adaptable dans de nombreux formats

Certifié ISCC Plus

Matériaux :

Polystyrène expansé

Labels et Certifications :