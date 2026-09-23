Chapeaux de ventilation NOTOS : faibles pertes de charges et conformité RE2020
Les chapeaux de ventilation NOTOS optimisent l’évacuation de l’air tout en limitant les pertes de charge. Avec seulement 7,2 Pa, ils offrent une marge confortable de 17,8 Pa par rapport à la limite de 25 Pa du DTU 68.3, facilitant ainsi la conception d’installations performantes et conformes aux exigences de la RE2020.
Grâce à leur conception optimisée, les chapeaux NOTOS génèrent jusqu’à 3 fois moins de pertes de charge que les anciennes générations. Ils contribuent au renouvellement efficace de l’air et limitent les risques de condensation, d’humidité et de moisissures.
Disponibles pour toitures en tuile (CVSRE160) ou en ardoise (CVARE160), ils intègrent un adaptateur multi-diamètre recoupable de Ø80 à 160 mm, pour s’adapter à de nombreuses configurations de ventilation. Leur système de fixation fiable et leur assemblage par simple clic permettent une mise en œuvre rapide et sécurisée.
Avec leur design moderne et leurs différents coloris selon les modèles, les chapeaux NOTOS associent performance, simplicité de pose et intégration esthétique.
Les chapeaux NOTOS ne conviennent pas aux VMC gaz.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Diam. extérieur : 160 mm
Diam. intérieur : 80-100-125-150-160 mm
Dimensions Solin : 450 x 500 mm
Matière Solin : - Membrane EPDM renforcée - Sous-face en butyle auto-adhésif
Garantie : 10 ans
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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