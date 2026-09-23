RIVECEL et RIVECEL Premium : le système de planches de rive PVC à clouer

Les planches de rive RIVECEL et RIVECEL Premium permettent de protéger et d’habiller efficacement les débords de toit, en construction comme en rénovation. Fabriquées en PVC cellulaire, elles constituent une solution durable pour remplacer ou habiller les éléments traditionnels des avant-toits.

Le système RIVECEL se distingue par sa simplicité de mise en œuvre. Les planches se fixent par clouage, sans nécessiter d’outillage spécifique, et s’adaptent à tous les types de charpente. Leur conception permet également de bloquer la dilatation du matériau pour assurer une installation fiable et durable.

Sans entretien particulier, les planches de rive RIVECEL se nettoient simplement à l’eau savonneuse. La gamme comprend de nombreux accessoires et profilés de finition afin de répondre aux différentes configurations de chantier et d'obtenir un rendu soigné.

Les planches RIVECEL F et B permettent notamment de réaliser une finition adaptée lors de la pose d’un lambris de sous-face, qu’il soit installé à plat ou incliné.

La gamme RIVECEL est disponible en 3 coloris unis et la gamme RIVECEL Premium en 5 décors plaxés imitation bois. Une solution complète pour associer protection des débords de toit, simplicité de pose et qualité de finition.