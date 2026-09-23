Lambris de sous-toiture PVC : une finition durable pour les débords de toit
Associés aux planches de rive M.E.P, les lambris de sous-toiture PVC permettent de réaliser un habillage soigné des débords de toit tout en assurant leur protection. Balcons, auvents, porches, coursives ou halls traversants : ils s’adaptent à de nombreuses configurations, en construction comme en rénovation, pour les maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires.
Faciles à mettre en œuvre grâce à leur système d’emboîtement, les lames disposent d’un dispositif anti-retour facilitant la pose. Les lambris M.E.P sont également compatibles avec les différents bandeaux de rive RIVEPRO et RIVECEL ainsi qu’avec une gamme complète d’accessoires et de profilés de finition et de jonction, et de grilles de ventilation.
Fabriqués en PVC, les lambris offrent une solution durable et résistante aux intempéries, à l’humidité, aux UV et au vieillissement. Sans entretien contraignant, un nettoyage occasionnel à l’eau savonneuse suffit à préserver leur aspect au fil du temps.
La gamme se décline en deux univers esthétiques pour répondre aux différents styles architecturaux. Les lambris Unis sont disponibles en plusieurs coloris et profils, avec selon les modèles des aspects classiques, contemporains ou modernes. Les lambris Premium proposent quant à eux différents décors bois pour apporter une finition plus chaleureuse aux débords de toit.
Grâce à leurs nombreux profils, coloris et accessoires compatibles, les lambris de sous-toiture PVC M.E.P constituent une solution complète pour habiller durablement les avant-toits et apporter une finition esthétique à tous types de constructions.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 4 ml
Largeur : 10 cm, 25 cm
Épaisseur : 10 mm
Garantie : 10 ans
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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