Gouttière PVC La Réversible : deux esthétiques en une seule gouttière
La gouttière PVC La Réversible associe innovation technique et liberté esthétique. Son profil présente deux faces distinctes : une face plane et une face galbée. Il suffit ainsi de retourner la gouttière pour choisir l’esthétique la mieux adaptée au bâtiment et à son environnement.
Avec son développé de 30 cm et sa section utile de 119 cm², La Réversible offre une capacité d’évacuation adaptée aux besoins de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments tertiaires. Elle peut être associée à des descentes de diamètre 80 ou 100 mm, permettant de gérer jusqu’à 65 m² ou 100 m² de surface de toiture en plan par descente, selon la configuration.
La mise en œuvre est facilitée par des crochets intérieurs invisibles et clipsables, compatibles avec les deux faces du profil. L’ensemble des accessoires dédiés à La Réversible s’adapte également aux deux orientations de la gouttière, pour une installation cohérente et une finition soignée.
Disponible en 5 coloris unis : blanc, sable, gris, noir et anthracite, La Réversible offre une solution durable et résistante aux chocs comme aux intempéries.
Avec son profil réversible, ses deux possibilités de finition et sa gamme d’accessoires compatibles, La Réversible permet de personnaliser l’esthétique de la toiture sans changer de système de gouttière.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 4m
Développé : 30 cm
Diamètre tuyau : 80 ou 100 mm
Surface max. par tuyau : 65 m2 ou 100m2
Garantie : 10 Ans
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
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