COUV-AIR : écran de sous-toiture HPV pour protéger durablement les combles
L’écran de sous-toiture COUV-AIR assure une protection efficace des combles et de l’isolation face aux agressions extérieures. Il forme une barrière complémentaire contre les infiltrations d’eau éventuelles, la neige poudreuse et les poussières, tout en contribuant à limiter le soulèvement des tuiles en cas de vent fort.
Composé de 3 couches, dont 2 en polypropylène non tissé et 1 film respirant, le COUV-AIR bénéficie d’une haute perméabilité à la vapeur d’eau. Il favorise ainsi l’évacuation de la vapeur et contribue à préserver l’isolant situé en sous-face de la couverture.
Avec un entraxe admissible entre supports de 60 cm, COUV-AIR constitue une solution fiable pour renforcer la protection et la durabilité de la toiture.
Matériaux (détail) :
- Polypropylène élastique non tissé
- Film polypropylène
- Polypropylène non tissé
Labels et certifications (détail) :
- Certification QB : E1, Sd1, TR2 (norme harmonisé EN 13859-1 :2010)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Masse Surfacique : 150 g/m2
Classement feu : E
Classement étanchéité à l’eau : W1
Souplesse à basse température : -40°c
Résistance en traction sens longitudinal : 350 N/50mm
Résistance en traction sens transversal : 210 N/50mm
Allongement sens longitudinal : 60 %
Allongement sens transversal : 75 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal : 165 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal : 175 N
Longueur : 50 m
Largeur : 1,5 m
Matériaux
- Polypropylène
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Membrane
- Toiture
- Combles
- écran sous-toiture
- M.E.P
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