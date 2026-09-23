COUV-AIR : écran de sous-toiture HPV pour protéger durablement les combles

L’écran de sous-toiture COUV-AIR assure une protection efficace des combles et de l’isolation face aux agressions extérieures. Il forme une barrière complémentaire contre les infiltrations d’eau éventuelles, la neige poudreuse et les poussières, tout en contribuant à limiter le soulèvement des tuiles en cas de vent fort.

Composé de 3 couches, dont 2 en polypropylène non tissé et 1 film respirant, le COUV-AIR bénéficie d’une haute perméabilité à la vapeur d’eau. Il favorise ainsi l’évacuation de la vapeur et contribue à préserver l’isolant situé en sous-face de la couverture.

Avec un entraxe admissible entre supports de 60 cm, COUV-AIR constitue une solution fiable pour renforcer la protection et la durabilité de la toiture.

Matériaux (détail) :

Polypropylène élastique non tissé

Film polypropylène

Polypropylène non tissé

Labels et certifications (détail) :