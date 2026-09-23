ISOCEL : des bardages PVC pour rénover et habiller les façades

Les bardages de la gamme ISOCEL permettent de rénover et d’habiller les façades simplement, tout en associant esthétique et durabilité. Adaptés aux constructions neuves comme aux projets de rénovation, ils protègent durablement les façades des maisons individuelles et des bâtiments collectifs, sans nécessiter d’entretien particulier.

Les différents modèles de bardages PVC ISOCEL offrent une grande liberté de personnalisation : veiné bois, minéral, crépi, nature. Les collections Premium viennent compléter cette offre avec des finitions unies, bois, métal et effet claire-voie.

La mise en œuvre est facilitée par un système de jonctions invisibles breveté, utilisant une agrafe simple à installer pour obtenir une finition esthétique. Les lames sont également pré-percées aux extrémités pour simplifier la pose.

L’ISOCEL peut être installé à l’horizontale comme à la verticale et les lames peuvent être posées bord à bord ou en élégie, pour varier le rendu architectural. Les bardages peuvent également être associés à une isolation thermique par l’extérieur (ITE), selon les normes en vigueur.

Avec sa diversité d’accessoires de finition et sa simplicité de pose, les bardages ISOCEL offrent une solution complète pour transformer durablement l’apparence d’une façade.

Matériaux (détail) :