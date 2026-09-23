Protège-pannes et protège-chevrons : la solution pour habiller et protéger les charpentes traditionnelles
Les protège-pannes et protège-chevrons M.E.P permettent d'habiller et de protéger les éléments apparents des charpentes traditionnelles. Ils constituent une solution particulièrement adaptée aux projets de rénovation, en conservant l'esthétique de la charpente tout en limitant les travaux et les contraintes d'entretien.
Fabriqués en ABS, ils s'emboîtent directement sur les éléments existants et peuvent être facilement recoupés à la longueur souhaitée. Leur fixation s'effectue simplement à l'aide de cales et de quatre pointes inox à tête PVC assortie, pour un résultat discret et une finition immédiate.
Afin de répondre aux différentes architectures régionales, la gamme de protège-pannes se décline en plusieurs modèles : Reliefs, Hauts-de-France, Aquitaine et Bourgogne. Plusieurs coloris sont également disponibles selon les modèles, avec la possibilité de proposer des teintes personnalisées sur demande (selon RAL).
Pour les éléments de charpente de plus faible épaisseur, M.E.P propose également deux modèles de protège-chevrons : Bourgogne et Bourgogne à ailettes. Percés en partie basse, ils permettent l'évacuation de l'eau de condensation afin de préserver les éléments en bois de la charpente.
Grâce à leur conception brevetée, leur facilité de pose et leur large choix de configurations, les protège-pannes et protège-chevrons M.E.P offrent une solution complète, durable et sans entretien pour redonner une finition soignée aux charpentes traditionnelles.
Matériaux (détail) :
- ABS
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Fiche technique
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