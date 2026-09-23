MONOLAP : un bardage PVC mono-paroi aspect bois
Le bardage MONOLAP est une solution en PVC rigide haute densité qui associe l’aspect veiné du bois à une protection durable des façades. Disponible en blanc, ambre clair et gris clair, il s’intègre facilement aux projets de construction comme de rénovation.
Conçu pour une pose horizontale, le MONOLAP se met en œuvre sur un réseau vertical de liteaux ou de chevrons. Les lames pré-encochées s’emboîtent facilement et leur système de fixation entièrement dissimulé permet d’obtenir une façade homogène, sans fixations apparentes.
Simple à entretenir, le bardage se nettoie à l’eau savonneuse et ne nécessite pas de traitement régulier comme un bardage en bois. Il peut également être utilisé pour habiller une isolation thermique par l’extérieur (ITE), selon la configuration du projet.
Le MONOLAP est compatible avec les accessoires communs aux différentes gammes de bardage M.E.P, permettant de réaliser une finition complète et soignée.
Avec son aspect bois, sa simplicité de mise en œuvre et son excellent rapport qualité-prix, le MONOLAP constitue une solution accessible pour protéger et moderniser durablement les façades. Fabriqué en France, il bénéficie d’une garantie de 10 ans.
Matériaux (détail) :
- PVC rigide haute densité
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 4000 mm
Hauteur utile : 140 mm
Hauteur hors-tout : 162 mm
Surface utile : 0.55 m²
Epaisseur : 1 mm
Poids : 315.7 g/ml
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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