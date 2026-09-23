RIVEPRO et RIVEPRO Premium : la solution complète pour l’habillage des débords de toit

Les systèmes de planches de rive RIVEPRO et RIVEPRO Premium permettent d’habiller et de protéger durablement les débords de toiture, en construction comme en rénovation. Fabriquées en PVC rigide alvéolaire de forte épaisseur, les planches offrent un aspect lisse et une finition soignée, sans pointe apparente.

Le système repose sur des supports coulissants conçus pour accompagner la dilatation naturelle du PVC. Cette conception permet une mise en œuvre fiable, sans contre-bandeau bois, avec un entraxe entre chevrons pouvant atteindre 1 mètre. La cloison centrale, brevetée, assure également une fixation renforcée pour le vissage des crochets de gouttières.

Pour s'adapter aux différentes configurations de chantier, la gamme RIVEPRO dispose de nombreux accessoires de fixation et de finition. La patte clipsable HPI, entièrement repensée, facilite notamment la pose grâce à son système de clipage renforcé, ses guides de fin de course et ses dispositifs de pré-positionnement.

Les planches de rive RIVEPRO sont proposées en 6 coloris unis, tandis que RIVEPRO Premium se décline en 3 décors plaxés pour répondre aux projets recherchant une finition plus esthétique et durable. Des réhausses complètent également le système afin de s’adapter aux différentes configurations de toiture et aux besoins spécifiques de mise en œuvre.

Grâce à ses nombreuses possibilités de finition et à sa gamme complète d'accessoires, RIVEPRO constitue une solution polyvalente pour habiller les débords de toit tout en offrant une finition durable et sans entretien.