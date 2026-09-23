CLAIRCEL Premium : un bardage PVC effet claire-voie au style contemporain
Le bardage CLAIRCEL Premium associe l’esthétique d’un bardage claire-voie à la praticité du PVC cellulaire. Ses lames doubles créent un effet ajouré qui apporte du relief et une signature contemporaine aux façades, en construction comme en rénovation.
Disponible en 3 décors bois, chêne miel, chêne clair et chêne blanchi, le CLAIRCEL Premium bénéficie d’un film décoratif structuré qui reproduit fidèlement l’aspect du bois. Résistant aux UV, aux chocs et aux intempéries, il conserve durablement son aspect sans nécessiter d’entretien contraignant. Un simple nettoyage à l’eau savonneuse suffit au quotidien.
Pour s’adapter aux différents projets architecturaux, les lames peuvent être posées horizontalement ou verticalement. Leur système de fixation entièrement dissimulé, associé à un système breveté d’agrafes, permet d’obtenir une façade élégante et sans jonctions apparentes.
Le bardage CLAIRCEL Premium convient aux projets de construction, rénovation, extension ou habillage d’une isolation thermique par l’extérieur. Fabriqué en France à partir de matières premières recyclables, il bénéficie d’une garantie de 10 ans.
Avec son aspect claire-voie, ses décors bois réalistes et sa mise en œuvre polyvalente, le CLAIRCEL Premium offre une solution esthétique et durable pour transformer les façades.
Matériaux (détail) :
- PVC Cellulaire plaxé
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 4000 mm
Hauteur utile : 163 mm
Hauteur hors-tout : 189 mm
Surface utile : 0.65 m²
Épaisseur : 6.5 mm
Épaisseur hors-tout : 18 mm
Poids : 1000 ± 80 g/m
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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